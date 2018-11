Caduta Libera da record | Nicolò Scalfi vince 125 000€

Telecom Italia in Caduta Libera a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la compagnia telefonica , che passa di mano in perdita del 3,50%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Carel Industries in Caduta Libera a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per Carel Industries , che tratta in perdita del 3,08% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più ...

Caduta Libera - colpo di scena! Gerry Scotti esterrefatto : “Mai successo in 30 anni di carriera” : “L’età media per gli uomini è sopra gli 80 anni. Considerando che ne ho passati 20 a diventare uomo, 40 a fare un lavoro che mi piaceva molto e che mi è arrivato senza che lo cercassi, mi piacerebbe nei prossimi 20 affrontare qualche sfida in più”. Quando è uscita questa intervista di Gerry Scotti, il pubblico ha iniziato a tremare. E a interrogarsi: davvero lascerà la tv? Qualcuno ipotizza che il mitico Gerry voglia dedicare ...

Caduta Libera : il campione Nicolò si fidanza con la sfidante (che lascia il gioco per amore) : Caduta Libera “E’ la prima volta che mi capita in 30 anni di carriera”. Gerry Scotti (pronto a rispolverare Chi Vuol Essere Milionario?) non ha nascosto un filo di emozione ieri sera quando ha rivelato agli spettatori di Caduta Libera un inatteso (e romantico) dietro le quinte. Nicolò Scalfi, l’attuale giovanissimo super campione che ha già messo in tasca la bellezza di 61mila euro, ha fatto bingo pure in amore: il ventenne si è fidanzato ...

Caduta Libera : Nicolò Scalfi si fidanza con la concorrente Valeria (che lascia il gioco per amore) [VIDEO] : Nicolò Scalfi, super campione, da diverse settimane, di Caduta Libera, il game show del preserale di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, oggi, lunedì 5 novembre 2018, ha ricevuto una sorpresa inaspettata. A meno di due settimane dalla fine del programma (che, presto, lascerà spazio a 'The Wall' per qualche mese), il ragazzo ha vinto 61mila euro e guadagnato un trofeo molto importante, quello dell'amore per la bella Valeria, conosciuta, in ...

Caduta Libera : il campione Nicolò si fidanza con Valeria. Gerry Scotti festeggia : Nicolò Scalfi si fidanza con Valeria: l’annuncio di Gerry Scotti a Caduta Libera Nicolò Scalfi è attualmente il campione incontrastato di Caduta Libera, il game show condotto nella fascia presereale di Canale 5 da Gerry Scotti. Il 20enne, iscritto alla facoltà di Design Industriale al Politecnico di Milano, sta conquistando la simpatia dei telespettatori e dei social. Il percorso di Nicolò è stato abbastanza travagliato. Superando tante ...

Wynn Resorts in Caduta Libera a New York : Affonda sul mercato la società che gestisce una importante catena di Casino , che soffre con un calo del 3,57%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

Sony - vendite nel mercato smartphone in Caduta libera. I tempi di Sony-Ericsson sono lontani : Anno 2007, Sony-Ericsson svetta nella telefonia con utili superiori a Nokia. Anno 2018, Sony è fuori dalla top 5 dei produttori del settore mobile, l’ultima trimestrale conferma vendite dimezzate e il fatturato è in calo del 32%. Ma cosa è successo in questi 11 anni? Inizialmente nel 2002 con la collaborazione Sony-Ericsson i telefoni cellulari sono ancora semplici e con poche funzioni. Il gruppo nippo-svedese punta sul comparto ...