Busta con proiettili a Strada dei Parchi | Lolli | siamo di fronte a un fenomeno di

Busta con proiettile e lettera minacce alla Prefettura di Chieti - e a politici - indaga la digos : Chieti - La digos di Chieti sta indaga ndo su una Busta , arrivata negli uffici della Prefettura teatina, contenente un proiettile calibro 9 e una lettera con minacce a sei fra politici e rappresentanti di enti abruzzesi. Con un'anomalia: sulla Busta il destinatario è il "prefetto Ruggiero Borzacchiello" che è in realtà il nome del questore di Chieti ; il prefetto Antonio Corona non è mai citato. Nel mirino sono ...

Sicilia - un’altra minaccia a Caltanissetta : Busta con proiettile al capo della Mobile : Nuova intimidazione a Caltanissetta . Una busta con un proiettile è stata inviata alla dirigente della Squadra Mobile , Marzia Giustolisi. La lettera è stata inviata in Questura dove la vicequestore aggiunta lavora. Indaga la procura nissena. La dirigente si occupa da anni di numerose inchieste antimafia nella provincia. Più di recente ha condotto l’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex Presidente degli industriali Sicilia ni, Antonello ...

Mafia : Busta con proiettile a Procuratore Caltanissetta - rafforzata scorta : Palermo, 11 ott. (AdnKronos) - Intimidazione al Procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone che ha ricevuto una busta contenente un proiettile . Il plico è stato intercettato al Palazzo di giustizia di Caltanissetta . Sull'episodio indaga la Procura di Catania, competente per territorio. A Bertone è s

Caltanissetta - Busta con proiettile al procuratore Amedeo Bertone : Una busta con un proiettile indirizzata al procuratore capo di Caltanissetta, Amedeo Bertone, è stata intercettata al Palazzo di giustizia della città nissena. Il magistrato è titolare di diverse inchieste delicate come quella sul cosiddetto ‘sistema Montante‘ e quelle sulle stragi di Capaci e via d’Amelio. Recentemente il suo ufficio inquirente ha ottenuto in rinvio a giudizio di tre poliziotti accusati del depistaggio delle ...