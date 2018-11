: '#Brexit terribile errore', il fratello di Boris Johnson si dimette - SkyTG24 : '#Brexit terribile errore', il fratello di Boris Johnson si dimette - TelevideoRai101 : Brexit,fratello Boris Johnson:un errore - RadioItaliaIRIB : Gb: Fratello di Boris Johnson si dimette contro Brexit -

Clamorose dimissioni a sorpresa nel governo conservatore britannico di Theresa May del viceministro dei Trasporti, Jodi, ma a differenza dell'ex ministro degli Esteri contrario allajunior -da sempre pro Remainmotiva la sua decisione denunciando il divorzio dall'Ue come "un terribile", paventando il rischio di un accordo negoziale di uscita "incoerente" per il Regno Unito e invocando apertamente quel referendum bis che la premier May continua a escludere.(Di sabato 10 novembre 2018)