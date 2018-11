Brasile | le Mercedes e Vettel nelle seconde libere

Formula 1 GP Brasile. Cerchi forati Mercedes - ultimo atto? : In tal caso, parrebbe corretto affermare che i problemi di gestione delle gomme posteriori, costituiscano la prova provata dell'importanza dell'adozione dei distanziali forati, nell'economia ...

F1 - GP Brasile 2018 : Mercedes con i cerchi privi di fori ad Interlagos? La scuderia di Brackley vuol evitare i reclami degli altri team : La querelle sui cerchi forati delle ruote posteriori della Mercedes non si è ancora spenta. Alla vigilia del penultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, in Brasile, era stato annunciato dalla FIA un chiarimento circa l’uso di questa soluzione tecnica tanto discussa. Secondo l’opinione degli altri team, questa modifica non darebbe solo un beneficio in termini di surriscaldamento ma anche aerodinamico, contravvenendo al ...

F1 – Il ‘regalo’ di Hamilton alla Mercedes : “in Brasile ed ad Abu Dhabi per vincere il titolo costruttori” : Lewis Hamilton si fissa un obiettivo per le due ultime gare del campionato mondiale di Formula Uno: vincere per trionfare nel titolo costruttori con la Mercedes Dopo aver trionfato come campione del mondo 2018 nel Gp del Messico, Lewis Hamilton vuole raggiungere un altro obiettivo prima della conclusione di questa stagione. Negli ultimi due appuntamenti del campionato Mondiale di Formula Uno, il britannico della Mercedes vorrebbe ...