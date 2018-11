Brasile | l’anteprima di Gian Carlo Minardi

motorinolimits

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il GP del, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018, sta per entrare nel vivo. Oggi le prime due sessioni di prove libere che alzeranno il sipario sul penultimo round che ha ben poco da dirci. Lewis Hamilton si presenterà in pista forte del quinto Titolo mondiale conquistato quindici giorni fa in Messico, …