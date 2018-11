Boxe | Campionati UE 2018 | Di Serio vola ai quarti di finale | Cappai eliminato agli ottavi

oasport

(Di venerdì 9 novembre 2018) A Valladolid (Spagna) sono incominciati idell’Unione Europeadi. Prima giornata riservata ai turni preliminari, risultati in chiaroscuro per i due italiani che sono saliti sul ring subito dopo il sorteggio dei tabelloni. Raffaele Diha sconfitto il tedesco Hansen con verdetto unanime (5-0) neglididei 65 kg e al prossimo turno affronterà il francese Rodriguez mentre Manuelsi è dovuto arrendere per split decision (2-3) al cospetto del georgiano Darbaidze neglididei 52 kg. L’analisi di coach Morelli rilasciata alla FPI è molto chiara: “Bell’esordio per Di, che ha vinto meritatamente grazie contro il tedesco Hansen, grazie alla suafatta di velocità e anticipo sui colpi dell’avversario. Spiace perche ha perso per split decision contro il georgiano Darbaidze, che ha boxato in ...