Borse giù - Piazza Affari sotto il peso di Tim. Spread sopra quota 300. L’euro scende dopo la Fed : I listini viaggiano mentre l'euro perde terreno nei confronti del dollaro dopo la riunione della Federal Reserve che ha confermato la politica di graduale aumento dei tassi Usa e la prossima stretta di dicembre. La moneta unica torna sotto 1,14 dollari. Spread Btp/Bund in area 300. Milano mossa dalle trimestrali: male Telecom e Leonardo, spicca Ferragamo...

Borse giù - Piazza Affari sotto peso di Tim. Euro scende dopo la Fed : Partenza in rosso per le Borse Europee mentre l'Euro perde terreno nei confronti del dollaro dopo la riunione della Federal Reserve che ha confermato la politica di graduale aumento dei tassi Usa e la prossima stretta di dicembre. La moneta unica torna sotto 1,14 dollari. Spread Btp/Bund verso 300. Milano mossa dalle trimestrali: male Telecom e Leonardo, spicca Ferragamo...

Commercio - Cina e Usa si riavvicinano : volano le Borse. Spread giù verso 290 punti : MILANO - I mercati tornano a sperare in una soluzione 'pacifica' alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, e i listini volano. A far prendere quota all'ottimismo è stata una telefonata tra il ...

Borse in rosso - Pil Usa sopra le attese (+3 - 5%). Nasdaq ancora giù con tech. Amazon affonda : Piazza Affari debole, come il resto dell'Europa. Pesano tensioni economiche e braccio di ferro Usa-Cina sul trade. E' risultato sopra le attese il pil Usa del terzo trimestre, anche se in frenata rispetto al secondo trimestre.L'euro torna sotto quota 1,14 dollari. Spread in area 317 punti....

Di Maio : «Draghi avvelena il clima È il momento di tifare Italia» Borse giù- Stasera il giudizio di S&P : Il vicepremier: «Mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima». L’ex presidente dell’Eurogruppo Dijsselbloem: «L’Italia rischia la bancarotta»

Borse : Milano cede il 2% - giù i titoli delle banche : Continuano le vendite in Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in calo del 2% a 18.440 punti. Lo spread è in salita, ed è a 317 punti. Anche gli altri listini europei sono in netto calo, con Parigi che ...

Borse giù. Milano la peggiore Lo spead risale sopra quota 310 : Listini europei negativi a causa delle tensioni tra Italia e Ue sulla manovra e tra Trump e Cina. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 311 punti, contro i 302 della chiusura di ieri e anche sopra i massimi della giornata. Il rendimento del Btp decennale si attesta Segui su affaritaliani.it

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - atteso il giudizio Ue sulla manovra Italia : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l'impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della ...

Borse asiatiche giù su tensioni globali : Tornano le vendite sulle principali Borse asiatiche, dopo un avvio di settimana positivo, registrato la vigilia. Sul sentiment degli investitori sono i persistenti timori di una guerra commerciale tra ...

Per Borse e Bond giudizio Moody's è positivo e Cina : Il sostegno, per il momento a parole, del governo cinese all'economia e ai mercati ha creato uno stato d'animo propenso al rischio, anche se le Borse sono suscettibili di cali improvvisi a seconda ...

Cala export Giappone - Borse Asia giù : ANSA, - MILANO, 18 OTT - La riduzione delle esportazioni Giapponesi, in calo per la prima volta in 22 mesi, affossa la Borsa di Tokyo , -0,8%, , che si trascina dietro gli altri listini Asiatici. Sul ...

Borse europee avanzano grazie a sostegno da trimestrali - auto giù : ... quando il nervosismo innescato dalla crescita dei rendimenti sui titoli di Stato statunitensi, preoccupazioni geopolitiche e segnali di un rallentamento dell'economia hanno scosso i mercati globali.

Manovra - spread giù a 300 punti Borse Ue verso un avvio incerto : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 301 punti, contro i 305 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra al 3,521% Segui su affaritaliani.it

Giunta Borsellino - Michele Spezio è il nuovo assessore : ... 39 anni, laureato in giurisprudenza, del Partito democratico, è il nuovo assessore comunale alla Cultura, Istruzione, Formazione professionale, Sport, Turismo, Spettacolo e Protezione civile della ...