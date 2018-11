Borneo | le più antiche pitture rupestri | hanno oltre 40mila anni

Nel Borneo le più antiche opere d arte figurativa al mondo : Risalenti almeno a 40mila anni fa, le tre figure di animali simili a bovini, ritratte in quest'immagine composita, sono considerate le più antiche opere d' arte figurativa mai scoperte. Fotografia di ...

Scoperto in Borneo il dipinto più antico del mondo : con i suoi 40.000 anni mette in discussione il ruolo dell’Europa come luogo dell’”esplosione della creatività umana” : 1/7 ...