Bonafede | «Prescrizione | stop in vigore nel 2020 L’accordo politico  è un’altra cosa»

Prescrizione - Bonafede : “Se Forza Italia protesta significa che la riforma non è debole. Pesto incontrerò avvocati” : “Se Forza Italia ieri ha occupato i banchi dell’Aula contro la riforma della Prescrizione vuole dire che questa riforma non è deboluccia come si vorrebbe fare passare”. Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in una diretta facebook per fare chiarezza sulla Prescrizione, annunciando anche che a breve incontrerà toghe e gli avvocati. I penalisti hanno annunciato lo sciopero dal 20 al 23 prossimi contro la ...

Prescrizione - Bonafede : "Nessun cedimento a Salvini" : Nessun cedimento a Salvini perché "la Prescrizione non è legata alla riforma del processo penale ". Il ministro della Giustizia, il pentastellato Alfonso Bonafede , interviene sull' intesa raggiunta ...

Prescrizione - Bonafede : “Non è legata alla riforma del processo penale”. Bongiorno : “No. Sono strettamente collegate” : La nuova norma sulla Prescrizione? “Non è legata alla riforma del processo penale“. Assolutamente no. “Le due riforme Sono strettamente collegate“. Dopo lo scontro sulle atomiche, i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno non riescono ad essere d’accordo. Neanche dopo l’intesa trovata tra il Movimento 5 stelle e la Lega: la nuova legge sulla Prescrizione sarà contenuta nel ddl Anticorruzione ma entrerà in ...

Prescrizione - Bonafede : sarà approvata con il disegno di legge anticorruzione : La riforma della Prescrizione "sarà approvata con il ddl anticorruzione" ed "entrerà in vigore nel gennaio 2020. Sono 20 anni che se ne parla, oggi c'è una rivoluzione di legalita'". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite a 'Circo Massimo', torna a spiegare i termini dell'accordo di governo raggiunto ieri. "Ieri ...