Bollette telefoniche a 28 giorni | il Tar conferma i rimborsi | come ottenerli

Bollette telefoniche : per Il Tar Lazio i rimborsi devono arrivare entro il 31 dicembre : La decisione è stata presa ieri, venerdì 2 novembre, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e potrebbe rappresentare una gradita sorpresa di Natale per milioni di consumatori italiani. La sentenza riguarda un ricorso in appello presentato dalla Vodafone contro la delibera dell’Autorita' di Garanzia [VIDEO] del mercato delle telecomunicazioni che imponeva alle compagnie telefoniche di restituire ai propri clienti quanto impropriamente ...

Bollette telefoniche - il Tar del Lazio : rimborsi entro fine anno : ... sarà l'ultima volta? Cambio ora solare e ora legale nel mondo: dov'è ancora in vigore Quale pensione con 20 anni di contributi? Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più anche da spenti? ...

Agcom sanziona le compagnie telefoniche per Bollette a 28 giorni : L'Agcom ha prodotto una multa da quasi 2 milioni di euro rivolta alle compagnie telefoniche che hanno continuato a produrre offerte a 4 settimane nonostante il precedente stop dell'AutoritàUna multa da 1 milione e 682mila euro quella prodotta dall'Aurotorità Garante per le Comunicazioni nei confronti di Tim, Fastweb e Vodafone per un'indagine partita a febbraio e conclusasi pochi giorni fa. Infatti, secondo l'Agcom, le suddette compagnie ...