Boca-River | la finale d’andata di Libertadores in esclusiva su DAZN

Boca-River : troppe richieste - il presidente cambia foto su WhatsApp : 'Non ho biglietti!' : Tutti pazzi per il Superclasico: è arrivato il momento di Boca Juniors-River Plate e la situazione in Argentina è diventata bollente. Il 10 novembre match d'andata alla Bombonera, ritorno previsto il ...

Libertadores - Boca-River : il Superclasico è la partita del secolo : Semplicemente, nessun evento calcistico in giro per il mondo è paragonabile al 'Superclasico' argentino, a maggior ragione se si tratta di una finale di Libertadores, peraltro l'ultima che verrà ...

Boca-River - una storica finale di Copa Libertadores : La doppia finale tra i due storici club di Buenos Aires è l'evento più importante del calcio sudamericano, uno spettacolo annunciato che inizia stasera con la gara di andata

Copa Libertadores - la finale Boca Juniors-River Plate è in esclusiva su DAZN : Si avvicina l'appuntamento con le due finali che assegneranno la Copa Libertadores: va in scena il "Superclasico tra Boca Juniors e River Plate L'articolo Copa Libertadores, la finale Boca Juniors-River Plate è in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Copa Libertadores : Boca-River - Putin al Superclasico? : La finale dei sogni, tutti presenti per Boca-River. Anche... Vladimir Putin . Ebbene sì, il presidente della Russia - secondo quanto riporta l'agenzia Tass - avrebbe chiesto di poter assistere al ...

Boca-River e la folle bellezza dei derby : Buenos Aires in fermento: sabato prossimo alla Bombonera e il 24 novembre al Monumental si svolgeranno le partite di andata e ritorno della finale della Coppa Libertadores, la Champions League del Sudamerica.Si affronteranno due club ricchi di gloria, mito e storia della capitale, i club per eccellenza: Boca Juniors e River Plate, fondati da genovesi. Baires vivrà due giornate di fortissima, rovente e intensa passione. La rivalità ...

Boca River - bufera Paredes : espulso con lo Zenit per assistere alla finale di Libertadores? : Inevitabilmente è la sfida più attesa su scala mondiale dall'Argentina alla Russia. Già, perché l'imperdibile Superclásico tra Boca Juniors e River Plate , epilogo della Copa Libertadores , si fa ...

Bufera su Paredes : 'Si è fatto espellere per vedere Boca-River' : ROMA - Boca-River Plate è il Superclasico che nessun argentino vorrebbe mai perdersi, figurarsi se in palio c'è la Coppa Libertadores. Sicuramente non se la perderebbe per niente al mondo Leandro ...

Superclasico : Boca-River alle ore 21 : 00 italiane e senza tifosi ospiti : Superclasico Boca-River– Una gara che attirerà le attenzioni anche di chi, di calcio sudamericano, non si è mai appassionato. Una gara che terrà incollate davanti agli schermi milioni di persone, siano più o meno seguaci del futbòl latino. Si, perché il Superclasico è una partita che va oltre a tutto: oltre il tifo, oltre la […] L'articolo Superclasico: Boca-River alle ore 21:00 italiane e senza tifosi ospiti proviene da Serie A News ...

Copa Libertadores - che tensione per Boca-River : trasferte vietate ed orario modificato : Copa Libertadores, Boca-River sarà la finalissima 2018, un incontro molto delicato sotto il profilo dell’ordine pubblico Copa Libertadores, la finale Boca-River è la gara dell’anno in Sud America. L’attesa sale in maniera spasmodica e le forze dell’ordine si stanno già organizzando per evitare scontri tra le tifoserie. Sarà un doppio confronto andata e ritorno, ed entrambe le trasferte verranno vietate agli ospiti, ...

Copa Libertadores - River-Boca senza tifosi ospiti sia all'andata che al ritorno : Raggiunto l'accordo ufficiale tra D'Onofrio e Angelici, presidenti dei club, e Tapia, numero uno della federcalcio argentina

Peggio di Ibra al Milan c'è solo River-Boca : Non è sembrata una sfida decisiva per il passaggio del turno in Coppa di Lega, quel Chelsea-Derby di mercoledì sera. Non poteva esserlo. Sulla panchina degli ospiti sedeva uno che a Stamford Bridge ha ...

Peggio di Ibra al Milan c’è solo River-Boca : Non è sembrata una sfida decisiva per il passaggio del turno in Coppa di Lega, quel Chelsea-Derby di mercoledì sera. Non poteva esserlo. Sulla panchina degli ospiti sedeva uno che a Stamford Bridge ha calpestato ogni singola zolla di campo per tredici anni, facendo sussultare il cuore di ogni tifoso

Coppa Libertadores - il ricorso del Gremio non va a buon fine : la finale sarà Boca-River : River Plate e Boca Juniors si contenderanno la Coppa Libertadores in un doppio confronto che si prospetta essere caldissimo La Conmebol ha respinto la richiesta dei brasiliani del Gremio ed ha confermato gli argentini del River Plate in finale con il Boca Juniors per la Coppa Libertadores, ma ha sanzionato l’allenatore Marcelo Gallardo con quattro partite di sospensione ed una multa di 50mila dollari. Nel ricorso il Gremio chiedevano ...