BlackBerry KEY 2 LE arriva in Italia | già disponibile al pre ordine

Acquistando BlackBerry Key2 sullo store ufficiale si può ricevere in omaggio una stampante Kodak portatile : Grazie ad una promozione, Acquistando BlackBerry Key2 dallo store ufficiale si riceverà in omaggio una stampante Kodak Photo Printer Mini L'articolo Acquistando BlackBerry Key2 sullo store ufficiale si può ricevere in omaggio una stampante Kodak portatile proviene da TuttoAndroid.