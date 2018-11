Biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 | unico concerto in Italia per l’album

Biglietti in prevendita esclusiva per il tour di Vasco Rossi nel 2019 a Milano : info - prezzi e numero massimo : I Biglietti in prevendita esclusiva per il tour di Vasco Rossi sono ufficialmente partite. Dopo l'annuncio dell'organizzazione, i membri del fan club hanno avuto finalmente accesso alla piattaforma per l'acquisto dei tagliandi di ingresso per le sole date di Milano, mentre per Cagliari occorrerà attendere qualche giorno. I soci potranno quindi ottenere il loro biglietto con 26 ore di anticipo rispetto alla vendita generale, con le varie ...

Nuove date dei Thegiornalisti per il Love Tour 2019 ad aprile - raddoppiano Roma e Milano : prezzi dei Biglietti in prevendita : Vivo Concerti ha annunciato Nuove date dei Thegiornalisti per il Love Tour 2019: la band di Tommaso Paradiso, che ha debuttato lo scorso ottobre nei palasport coi concerti a supporto dell'ultimo omonimo album, registra il sold out a Roma e Acireale, raddoppiando entrambi gli appuntamenti ed aggiungendo anche un'altra data a Milano. Tre in totale i nuovi concerti aggiunti al già ricco calendario 2019 del Love Tour, che dopo la conclusione ...

Biglietti per Giorgia in tour nel 2019 - al via la prevendita su TicketOne : I Biglietti per Giorgia, in concerto nel 2019, sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati di tutta la penisola. L'artista sarà in tour il prossimo anno per presentare l'album di cover Pop Heart, atteso per il prossimo venerdì 16 novembre con Sony Music. Al suo interno una serie di cover della tradizione musicale riarrangiate e ricantate da Giorgia, una delle voci più interessanti del panorama ...

Biglietti in prevendita per le nuove date del tour di Elisa nei teatri al via da marzo 2019 : Si aggiungono nuove date al tour di Elisa nei teatri che comincerà nei primi mesi del 2019 e a supporto di Diari aperti. Dopo l'incredibile successo dei primi concerti, si è reso necessario un ampliamento massiccio del tour che ha pensato per dare risalto al nuovo progetto discografico che ha rilasciato su etichetta Universal Music il 26 ottobre scorso. I Biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 11 del 7 ...

Vasco torna a San Siro e vola in Sardegna : caccia ai Biglietti per i concerti del 2019 : Saranno aperte da giovedì 8 novembre le vendite dei biglietti per i 4 concerti milanesi di Vasco Rossi, che tornerà a...

Al via le prevendite dei Biglietti per VascoNonStop Live 2019 : date - accesso esclusivo fan club e info disabili : Le prevendite dei biglietti per VascoNonStop Live 2019 abbattono l'ultimo muro sul tour che il Blasco terrà il prossimi giugno. Le tappe annunciate sono quelle di Milano e Cagliari: non sono previsti concerti in altre città se si fa eccezione per la location scelta per le prove tecniche e generali. A distanza di anni, il tour di Vasco Rossi si prefigge una nuova sfida. La musica del rocker di Zocca torna infatti in Sardegna, facendo ...

Biglietti Juventus-Manchester United - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida dell’Allianz Stadium : Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League 2018-2019. All’Allianz Stadium di Torino va in scena il match più spettacolare per quanto riguarda il Gruppo H: alle 21, mercoledì 7 novembre, si affrontano Juventus e Manchester United. Prima possibilità di archiviare la pratica per i bianconeri: tre vittorie in altrettante uscite per la banda di Allegri che con un altro successo sarebbe praticamente già certa della prima ...

Biglietti Napoli-PSG - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il match clou del San Paolo : Martedì 6 novembre si accendono le luci della Champions League al San Paolo: quarto turno della fase a gironi, c’è il big match in terra campana, si sfidano alle 21 Napoli e Paris Saint Germain per un incontro che può risultare già fondamentale in chiave conquista degli ottavi di finale. Gli azzurri hanno l’occasione per chiudere la pratica: dopo l’impresa con il Liverpool e quella sfiorata a Parigi c’è la possibilità di ...

Biglietti Inter-Barcellona - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida a San Siro : Quarta giornata per quanto riguarda i gironi della Champions League di calcio 2018-2019. Il match clou del Gruppo B sarà quello di San Siro: a Milano alle 21 di domani, martedì 6 novembre, si sfidano Inter e Barcellona. I nerazzurri sono secondi nel raggruppamento, sfruttando anche i vari passi falsi del Tottenham, e non hanno nulla da perdere. Fondamentale sarebbe portare a casa punti per assicurarsi il passaggio del turno. C’è voglia di ...

Giorgia in tour nel 2019 : Biglietti in prevendita per i concerti da Ancona ad Acireale : Giorgia in tour nel 2019, per una serie di concerti nei palazzetti dello sport della penisola. L’annuncio è di oggi: con il nuovo album di cover, Pop heart, Giorgia sarà in concerto in tutta Italia per presentare le cover da lei interpretate insieme ai successi del suo repertorio che hanno trovato posto nei dischi di inediti rilasciati negli scorsi anni. I biglietti per Giorgia in tour nel 2019 saranno disponibili in prevendita dalle ore ...

Vinci i Biglietti per l’anteprima di Widows-Eredità criminale : 4 donne incredibili, una rapina andata male che ha causato la morte dei loro mariti, la necessità di prendere in mano il proprio destino e dargli una svolta. Sullo sfondo, una città meravigliosa e “cinematografica” come Chicago E la trama di Widow-Eredità criminale ultimo film del regista premio Oscar Steve McQueen (12 anni schiavo), protagoniste Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez e Cynthia Eriva. La sceneggiatura del film è di ...

Tutti i modi per vincere i Biglietti per i Live Show di X Factor 2018 e per la finale di dicembre : I biglietti per i Live Show di X Factor 2018 non sono in vendita. Per assistere alle puntate in diretta su Sky Uno in esclusiva è necessario provare a vincere i biglietti per le serate attraverso alcuni concorsi attivi. Tra questi, c'è anche la possibilità di vincere biglietti per la finale di X Factor 2018 che si terrà a dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I clienti Sky da più di tre anni possono provare a vincere i biglietti ...

Teatro alla Scala - Biglietti per l’anteprima giovani di Attila esauriti in pochi minuti : “Alle 6 del mattino ne avevamo davanti 160” : Ragazzi in coda tutta la notte con i sacchi a pelo, i trolley e gli zaini: non è la fila per il nuovo iPhone né per la tournée di qualche popstar internazionale, ma per avere i biglietti dell’anteprima giovani alla Scala di Milano. L’appuntamento è per il 4 dicembre, con Attila, di Giuseppe Verdi. Prima della grande soirée del 7 dicembre, con il suo pubblico di politici e celebrità, il Teatro Piermarini dedica una serata al ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Dark Polo Gang per Trap Lovers : info utili e date ufficiali : I concerti di Dark Polo Gang arrivano dopo il rilascio di Trap Lovers, il loro primo vero album rilasciato dopo una lunga serie di successi portati in radio. I Biglietti sono disponibili da lunedì alle ore 16, su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. I punti vendita sono attrezzati a partire dalle 11 di giovedì 8 novembre. Sono messi a disposizione la consegna sul luogo dell'evento e quella con corriere espresso. Nel ...