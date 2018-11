Benji&Fede in vetta alla classifica FIMI del 9 novembre | Fedez primo tra i singoli

optimaitalia

: Onorata e felice di essere di nuovo con voi ?? @BenjieFede @fedefederossi @Benji_Mascolo 16/11 MILANO - Forum d’As… - NaliOfficial : Onorata e felice di essere di nuovo con voi ?? @BenjieFede @fedefederossi @Benji_Mascolo 16/11 MILANO - Forum d’As… - Benji_Mascolo : “La canzone più triste del mondo” , prima demo. 28 maggio 2018. Ascoltatela su Spotify finita se ve va, it’s better… - Benji_Mascolo : Pronto per gli Instore ?? Oggi Torino, domani Milano, lunedì Marcianise. Indosserò solo felpe del merch super larghe… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Debuttano in prima posizione nelladel 9Benji & Fede con l’album limited edition “Siamo solo noise”. In questo periodo i due ragazzi sonoconduzione del daily di X Factor 12, e accompagnano i concorrenti nel percorso del programma.Al secondo posto sul podio troviamo i Maneskin con il loro album “Il ballo della vita”, pubblicato il 26 ottobre e già disco di platino dopo una settimana con più di 25.000 copie vendute.Terza sul podio c’è Elisa con “Diari aperti”, un album con il quale sta facendo il giro d’Italia per presentarlo in chiave acustica al suo pubblico, un’alternativa originale ai tipici firmacopie.Junior Calli è quarto nelladel 9, con l’album “Ci entro dentro”. Proseguendo finonumero 10 troviamo Alessandra Amoroso con “10”, Irama con “Giovani”, Andrea Bocelli con “Sì” (inin UK), ...