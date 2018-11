Bebe Vio conquista il quarto titolo consecutivo | vince la coppa del mondo di fioretto

Bebe Vio di nuovo regina del fioretto - oro in Coppa del Mondo : Bebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioBebe VioÈ sua anche la Coppa del Mondo 2018. Bebe Vio non si ferma più. A Tbilisi, in Georgia, prima prova della nuova stagione di Coppa del Mondo, ha vinto la gara individuale di fioretto (categoria B) battendo la russa Irina Mishurova, avversaria ormai abituale, per 15-5 e è aggiudicata aritmeticamente la Coppa del Mondo 2018. https://www.instagram.com/p/Bp7MZXvH45H/ È la ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo 2018 : Bebe Vio vince in Georgia e si assicura la classifica generale per la quarta volta consecutiva : Un dominio incontrastato dal 2015, che si conferma aritmeticamente anche nel 2018: Bebe Vio ha vinto la Coppa del Mondo di fioretto femminile nella categoria B della Scherma paralimpica dopo aver trionfato anche nella tappa Georgiana del circuito maggiore, iniziata oggi a Tbilisi. La vittoria odierna ha duplice valenza: non solo consegna la classifica generale all’azzurra, ma le assegna anche il massimo dei punti nella prima manifestazione ...

Bebe Vio - Alex Zanardi - Martina Caironi e la forza che vince ogni avversità - : Ed era già pronto per riavvicinarsi al mondo delle corse. «Se mi dovessi rompere di nuovo le gambe, questa volta basterebbe soltanto una chiave a brugola per rimettermi in piedi»: con questo spirito ...

Bebe Vio guarda al futuro : 'Penso ai Mondiali e alle Paralimpiadi ma anche allo studio' : ... poi magari in un unico comitato che possa unire sport olimpico e paralimpico ', le aspirazioni della Vio che non smette mai di guardare oltre, per una crescita propria e del suo mondo.

Bebe Vio guarda al futuro : “Penso ai Mondiali e alle Paralimpiadi ma anche allo studio” : Reduce dal terzo oro europeo, sono sempre ambiziosi gli obiettivi di Bebe Vio, la straordinaria atleta paralimpica della scherma che non smette mai di stupire. I target sono quindi i Mondiali e le Paralimpiadi. “Adesso a novembre inizia la qualificazione paralimpica – le prime parole dell’azzurra, ospite del Festival dello Sport (fonte: Ansa) – Intercalate anche da 12 gare di Coppa del mondo e poi il Mondiale e ...

Bebe Vio guarda al futuro : “Penso ai Mondiali e alle Olimpiadi ma anche allo studio” : Reduce dal terzo oro europeo, sono sempre ambiziosi gli obiettivi di Bebe Vio, la straordinaria atleta paralimpica della scherma che non smette mai di stupire. I target sono quindi i Mondiali e le Paralimpiadi. “Adesso a novembre inizia la qualificazione olimpica – le prime parole dell’azzurra, ospite del Festival dello Sport (fonte: Ansa) – Intercalate anche da 12 gare di Coppa del mondo e poi il Mondiale e ...