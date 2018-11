Battlefield V | DICE afferma che potrà trasmettere emozioni tristi ma qualche volta anche

Battlefield 5 archivierà presto le Storie di Guerra - DICE parla dei DLC : La data di uscita di Battlefield 5 è ormai sempre più vicina: mancano infatti meno di trenta giorni e poi si potranno finalmente mettere le mani sul nuovo capitolo dello sparatutto curato da DICE e pubblicato da Electronic Arts, pronti a scendere nuovamente sui campi di battaglia digitali della Seconda Guerra Mondiale. Sarà un capitolo dal respiro molto ampio Battlefield 5, dal momento che cercherà di soddisfare un'utenza assolutamente ...

Battlefield V : DICE ci spiega la penetrazione dei proiettili e la specializzazione dei veicoli : Anche se le personalizzazioni dei veicoli non saranno disponibili al lancio in Battlefield 5, i giocatori avranno comunque quello che sembra un sistema di specializzazioni per veicoli piuttosto robusto in cui tuffarsi. Dopo aver trascorso un bel po 'di tempo a parlare e spiegare i dettagli della specializzazione delle armi in Battlefield 5, DICE ha presentato un aggiornamento su come funzioneranno i veicoli.Come segnala Gamingbolt, DICE promette ...

In Battlefield 5 mancheranno alcune armi famose? Scelta mirata per DICE : Sarà un inverno assolutamente caldo per gli appassionati di sparatutto: i vari Battlefield 5 e Call of Duty Black Ops 4 si apprestano a rendere l'ambiente di gioco videoludico in salsa bellica decisamente rovente, con la sfida a distanza tra Electronic Arts e Activision che si rinnova ancora una volta. Non vogliono lasciare nulla al caso i ragazzi di DICE, impegnati sulla quinta iterazione ufficiale della serie (senza contare quindi i diversi ...

Dopo la beta di Battlefield V DICE promette miglioramenti : La beta di Battlefield V è finita non molto tempo fa e ha fatto esattamente quello che una beta dovrebbe fare: ha dato a DICE tonnellate di dati e feedback su quello che sta funzionando o meno nel gioco.Ci sono alcune cose che devono essere necessariamente migliorate e, tal fine, di recente gli sviluppatori hanno pubblicato un breve aggiornamento sulle aree che cercheranno di migliorare.Come riporta Gamingbolt, nell'ultimo episodio Battlefield V ...

DICE chiarisce su Battlefield 5 come funzioneranno gli aerei : Manca poco all'uscita di Battlefield 5 e l'azienda DICE è tornata a rilasciare alcune dichiarazioni sul gameplay e sulle varie funzionalità. La scorsa settimana abbiamo potuto giocare alla beta di Battlefield 5, con la conseguente possibilità di provare svariate nuove feature introdotte nel gioco, ma non è stato l'unico motivo per cui DICE ha aperto i server ai players: la casa produttrice ha raccolto i feedback dell'utenza e proprio grazie ad ...