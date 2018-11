‘Basta harraga’ | viaggio nella Tunisia contraria all’immigrazione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 novembre 2018) “Basta harraga”: basta ragazzi che “bruciano la frontiera dal Magreb via mare verso Lampedusa e l’Europa, su gommoni e barchette che non reggono. Non so chi l’abbia lanciato per primo, questo slogan mezzo italiano, ma il senso non è contro i migranti “clandestini”. Campeggia nel museo del mare, quello degli oggetti e dei ricordi collezionati da anni a Zarzis da Mohsen Lihidheb. Suona come “basta morti nel mare”. In questi giornimeridionale ho cercato di rendermi conto degli andamenti e dei sentimenti relativi a queste partenze. Le statistiche non sono precise perché molti barchini e gommoni riescono a partire e arrivare senza lasciare traccia. La sospensione dei soccorsi da navi Ong ed europee ha spinto tutto il traffico dallain una direzione molto più “fai da te”. Del resto per arrivare ...