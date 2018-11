Basket | NBA 2018-2019 | stiramento all’inguine per Steph Curry Fuori circa cinque partite

Basket - Nba : Milwaukee travolge Golden State - Curry ko. Gallinari si arrende a Portland : WASHINGTON - Serata da dimenticare per i campioni in carica. Alla Oracle Arena di Oakland, va tutto storto ai Golden State Warriors che cedono di schianto a Milwaukee, 134-111, e, soprattutto, ...

Basket - Nba : Golden State e Toronto senza sosta - Boston a lezione da Denver : WASHINGTON - Golden State è tornata quella di sempre. I Warriors, 10-1, stendono in casa Memphis, 5-4, 117-101 e conquistano l'ottava vittoria di fila. Decisivo il terzo quarto dove i campioni in ...

Basket - Nba : Gallinari caccia i Wolves. Murray 48 - Boston si arrende : Clippers-Minnesota 120-109 I Clippers, 6-4, regolano fra le mura amiche i Timberwolves, 4-7, al termine di una partita divertente e intensa. Protagonista è Danilo Gallinari che firma i canestri ...

Basket - Nba : Oklahoma trema - si ferma Westbrook. Warriors e Raptors da 10 e lode : Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 122-116 Non si può mai stare sereni a Oklahoma City. I Thunder, 5-4, vincono la quinta partita in fila, giocando bene e battendo una diretta rivale nella ...

Basket NBA - Doncic 'So di dover crescere - che emozione sfidare LeBron' : ROMA - L'etichetta di predestinato lo perseguita da quando aveva soltanto tredici anni, momento in cui lasciò la sua Slovenia per volare in Spagna. Doveva inseguire il sogno, diventare una stella ...

Basket NBA : Lakers umiliati dai Raptors Beli e Spurs - brutto stop : Lakers-Raptors 107-121 Imbarazzante nei modi e nell'atteggiamento sconfitta interna dei Lakers, 4-6, che cadono fra le mura amiche senza lottare conto dei solidi Toronto Raptors, 9-1, trascinati da un ...

Basket - Nba : Oladipo piega i Celtics - i Rockets ritrovano Harden : ROMA - Nella notte della Nba, arriva la seconda vittoria consecutiva per i Rockets che perdono Eric Gordon ma ritrovano James Harden, decisivo con 25 punti e 7 assist. Victor Oladipo, 24 punti, 12 ...

Basket NBA : l’All Star Game 2022 si terrà alla Quicken Loans Arena di Cleveland : Se per allora JR Smith (improbabile) e Kevin Love (possibile) saranno ancora ai Cavaliers è tutto da vedere, ma Cleveland una certezza ce l’ha già: la Quicken Loans Arena sarà teatro dell’All Star Game 2022, il numero 71 della storia della lega. Si ripete, in certa misura, la scelta della National Basketball Association di celebrare un particolare anniversario nell’Ohio: Cleveland, infatti, era già stata sede del celebre All ...

Totti - superstar anche nel Basket : l’NBA lo celebra al centro del Madison Square Garden! [FOTO] : Francesco Totti celebrato al centro del Madison Square Garden: sessione di foto ‘improvvisata’ per l’ex capitano della Roma, pizzicato dai fotografi tra il tifosi dei Knicks Tre giorni di vacanza in pieno relax per Francesco Totti e famiglia a New York. Dopo la visita al National September 11 Memorial & Museum, il giro in bicicletta per Central Park e lo shopping sulla Fifth Avenue e a Manhattan, l’ex capitano ...

Basket - Nba : Thompson da record - 14 triple. LeBron ancora ko : NEW YORK - L'ennesimo ko, il quinto in sette gare, dei Los Angeles Lakers di LeBron James e il record di punti realizzato da Klay Thompson dei Golden State Warriors sono le note più significative ...

Basket – Niente NBA né Italia : Alessandro Gentile riparte dall’Estudiantes Madrid : Alessandro Gentile ha scelto di ripartire dall’Estudiantes Madrid: nel contratto presente una clausola per svincolarsi ed accettare la chiamata di una squadra che gioca le coppe Dopo aver accarezzato il sogno di giocare in NBA con gli Houston Rockets, Alessandro Gentile, tagliato dalla franchigia texana nei giorni scorsi, ha deciso di accordarsi con l’Estudiantes Madrid. A riportarlo è stata la rosea che svela anche un particolare presente ...

Basket - Nba : Durant show e Golden State va veloce - colpo Clippers a Houston : NEW YORK - Kevin Durant si carica sulle spalle Golden State evitando guai al Madison Square Garden, tana dei New York Knicks. I Warriors si impongono per 128-100 con uno show dell'ala, che nel quarto ...

Basket - Nba un super Curry spinge Golden State - prima gioia dei Lakers di James : NEW YORK " Un Stephen Curry versione lusso, ma anche la prima agognata vittoria dei Lakers di LeBron James e le inattese battute d'arresto casalinghe di San Antonio e Houston, in crisi in questo avvio ...

