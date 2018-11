Baseball cap | questo inverno si mette con l’abito formale

gqitalia

(Di venerdì 9 novembre 2018) Finita l’era in cui il cappellino dasi portava solo in occasioni sportive,è l’accessorio a cui non rinunciare per rivitalizzare anche il più classico dei completi maschili. Date un’occhiata alle sfilate dell’autunno-2018 e capirete subito come. In tweed, in velluto a coste, o in lana quello che in inglese si chiamacap è il cappello di stagione, complice l’ossessione della moda per tutto quello che ci riporta agli anni Novanta. Il segreto del suo successo è quello di rendere più casual l’abito, che indossato con un pull e con una sneaker ai piedi, diventa trasversale e ideale da sfoggiare in più contesti, dal pub al museo. Se poi siete dei fan delvi basta sapere che Gucci ha appena presentato una linea ispirata al cappellino dei New York Yankees grazie a un accordo con Major ...