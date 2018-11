Bari | scossa di terremoto di magnitudo 3 | 5 a 5 km da Altamura “Gente in strada | ma

Terremoto ad Altamura - scossa di magnitudo 3.5 : gente in strada a Bari : L'evento sismico avvertito distintamente in tutta la provincia di Bari ma anche nelle province vicine. Molte le persone che sono rimaste spaventate dal movimento tellurico che si è sentito anche ai piani bassi delle case. Nel capoluogo pigliese e in altri centri molti residenti sono scesi per strada spaventati.Continua a leggere

Terremoto in Puglia - scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Bari - : L'epicentro è stato localizzato nel comune di Altamura, diverse persone sono scese in strada. Tante le telefonate ai vigili

Bari - scossa sisma 3.4. Paura - no danni : 14.07 Una scossa di terremoto è stata avvertita in Puglia, in particolare a Bari e nei comuni limitrofi. Secondo i primi dati dell'Ingv,Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudO provvisoria è tra il 3.4 e il 3.9. Sono diverse le persone che sono scese in strada. Tante le chiamate alle Forze dell'ordine e ai Vigili del Fuoco. Al momento non si registrano feriti o danni.

