calcioweb.eu

: #Barcellona, ritardi e allenamenti saltati aprono un caso: ecco di chi si tratta - CalcioWeb : #Barcellona, ritardi e allenamenti saltati aprono un caso: ecco di chi si tratta -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Alnon è tutto rose fiori, nonostante i risultati positivi recenti. Ousmane Dembelè, infatti, sta iniziando a diventare un: ieri l’attaccante francese non si è presentato all’allenamento e solo 15 minuti prima della seduta il club è riuscito a contattarlo. Dal canto suo il giocatore si è giustificato dicendo di non stare bene e ha ricevuto a casa la visita del medico, dopodiché nemmeno oggi si è allenato, pare per una gastroenterite. All’interno del club, però, inizia a serpeggiare un certo malumore visto che Dembelè, arrivato nell’estate 2017 dal Borussia Dortmund, arriva spesso in ritardo agli. Un atteggiamento sul quale il Barça non intende più transigere e poco importa che il francese abbia talento, anche perché i miglioramenti tattici in più di un anno sono stati relativi e in più l’integrazione nel gruppo non sembra ...