Bar del Fico opening act | welcome to wonderland | mercoledì 14 novembre 2018

Il pendolare sulla linea peggiore della LomBardia : filma i disagi (e le stranezze) di un anno di viaggi in treno. Il video : Lorenzo Ziliani, studente 23enne della Statale, ha filmato i disagi e le stranezze del suo primo anno da pendolare su quella che viene considerata la linea peggiore della Lombardia, quella che collega Cremona a Milano. Tra treni fermi in mezzo ai campi, coi passeggeri costretti a scendere, un’infinità di ritardi (anche per motivi assurdi) e carrozze-bestiame con 30 gradi di temperatura, Ziliani commenta le situazioni con ironia. E alla ...

Un weekend da sogno per una lezione di musica : torna la settimana del Baratto : I B&B e agriturismi che partecipano oltreconfine sono 150, e offrono ospitalità, sempre dal 19 al 25 novembre, in ogni angolo del mondo, dalla Grecia al Portogallo, passando per l'Indonesia, dalla ...

ABarth Tipo R5 : LP Design ipotizza una nuova vettura da rally dello Scorpione : Negli ultimi anni, Abarth si è fatto conoscere sul mercato anche per la sua grande partecipazione nel mondo del rally con la sua 124 rally RG-T . Molti, però, sperano che lo Scorpione faccia un ulteriore passo in avanti sia nel settore del Motorsport che in quello delle auto di serie visto che in ...

Maltempo : la piena del Po in transito lungo il tratto emiliano-lomBardo - “criticità moderata” : “La piena del Po sta transitando lungo il tratto emiliano-lombardo con valori che si attestano sopra la soglia 2 di criticità (criticità moderata)“: lo rende noto AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, nell’aggiornamento odierno. “A Cremona il colmo è stato registrato la scorsa notte con m 2,68 sullo zero idrometrico (livello 1 di criticità – ordinaria). In queste ore il colmo è in transito a ...

Farhadi dirige la coppia Cruz e Bardem nel deludente "Tutti lo sanno" : La nuova pellicola di Asghar Farhadi, 'Tutti lo sanno', ha per protagonisti Penelope Cruz e Javier Bardem ed è incentrata sul rapimento di una ragazza. Il regista iraniano, già autore di titoli di ...

Changchun - al via Summit internazionale sullo sviluppo dell'industria del codice a Barre bidimensionale : I rappresentanti di agenzie e organizzazioni internazionali pertinenti di oltre 30 paesi del mondo hanno partecipato all'evento. Nel corso della cerimonia d'apertura, è stato lanciato ufficialmente ...

Meno sBarchi e più espulsioni. Le cifre del piano del Viminale : Il Viminale prosegue la sua opera nel suo nuovo corso sulla gestione dell'emergenza immigrazione. Dopo lo stop agli sbarchi e alla stretta sulla presenza delle navi Ong nel Mediterraneo sono crollati i numeri degli arrivi. E a seguire è anche aumentato il rapporto tra immigrati sbarcati ed espulsioni. Dal Viminale fanno sapere che "con l'arrivo di un minor numero di migranti sulle nostre coste, cresce la percentuale nel rapporto tra sbarchi ed ...

Quella frase su nazisti ed ebrei nel video del 2004 che imBarazza Casalino : Dopo il messaggio audio contro «i pezzi di m… del ministero dell’Economia», spunta un video choc di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte. Che confessa il suo fastidio per ragazzi down, vecchi e bambini e spiega che «non possiamo semplificare la seconda Guerra mondiale con Hitler=Male e ebrei=Poveretti, ma dobbiamo comprendere la com...

Donna - bomber e… interista! Regina Baresi a SportFair : il lato femminile del calcio - grinta e dolcezza contro i pregiudizi : SportFair ha avuto il piacere di intervistare Regina Baresi, attaccante e capitano dell’Inter Woman: fra un aspetto e l’altro della sua vita sportiva e della sua infanzia, la calciatrice nerazzurra ha tracciato un quadro ben preciso del calcio femminile italiano Lunghi capelli castani, viso che trasmette femminilità e negli occhi il riflesso di un carattere battagliero. In dosso una maglia a strisce verticali, una nera e una ...

Roghi e polveri sottili - interrogazione del sen. Claudio BarBaro - Lega - : Resta alta la tensione tra le province di Caserta e Napoli per i continui sforamenti dei limiti delle polveri sottili in atmosfera. Dopo i continui incendi di siti di stoccaggio e trattamento rifiuti, ...

MMA – Chi è Chiara Penco? La ‘Beastie Barbie’ volto femminile delle arti marziali miste italiane [GALLERY] : Bella e letale, due caratteristiche che si rispecchiano nel soprannome ‘Beastie Barbie’: scopriamo chi è Chiara Penco, il volto femminile delle MMA italiane Beastie Barbie, è così che ama farsi chiamare e le caratteristiche di questo suo appellativo le rispetta tutte: bionda, occhi verdi, fisico scultoreo, sorridente e con qualche tatuaggio… l’immagine di questa “bambola” contemporanea corrisponde alla giovanissima Chiara ...

Scherzi a Parte 2018 : via Le Iene - Bonolis si fa carico della nuova edizione. BarBara D’Urso e Amanda Lear tra le ‘vittime’ della prima puntata : Paolo Bonolis e Ciro Immobile - Scherzi a Parte Dopo tre anni, torna Scherzi a Parte. Quattro puntate nel venerdì di Canale 5, dal 9 al 30 novembre, con Paolo Bonolis di nuovo mattatore nell’ormai storico show di Mediaset, ‘rinvigorito’ nel 2015 proprio dal conduttore romano insieme a Le Iene. Staff e autori del programma di Italia 1, però, non fanno Parte della nuova edizione. Scherzi a Parte 2018: le ‘vittime’ ...

Sorprese in casa a ruBare - fuggono tentando di travolgere il padre della proprietaria di casa : Una diciassettenne nata in Spagna e residente nel campo nomadi di strada del Drosso è stata sorpresa nelle scorse ore da un cittadino italiano mentre rubava insieme a una complice all'interno dell'...