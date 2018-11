: #Bankitalia #Visco Il rialzo dello #spread ha riflesso l’aumento dei rischi di #default e ridenominazione, che si a… - bancaditalia : #Bankitalia #Visco Il rialzo dello #spread ha riflesso l’aumento dei rischi di #default e ridenominazione, che si a… - NotizieIN : Bankitalia:rischi da politica espansiva - TelevideoRai101 : Bankitalia:rischi da politica espansiva -

"Unadi bilancio,pur utile in fasi avverse,non garantisce la crescita a medio termine e può metterla in pericolo a lungo andare".Così il vicedirettoreSignorini alle Commissioni Bilancio, sulla Manovra. L'aumento dello spread "è già costato al contribuente quasi 1,5mld di interessi in più negli ultimi 6 mesi". Nel 2019 costo stimato 5mld, 9mld nel 2020. "Ambiziosi" gli obiettivi di crescita del Governo mentre "hanno cominciato a dare frutti le riforme degli ultimi anni, meglio,decenni", aggiunge Signorini(Di venerdì 9 novembre 2018)