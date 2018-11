Bankitalia : rischi da politica espansiva : 12.58 "Una politica di bilancio espansiva ,pur utile in fasi avverse,non garantisce la crescita a medio termine e può metterla in pericolo a lungo andare".Così il vicedirettore Bankitalia Signorini alle Commissioni Bilancio, sulla Manovra. L'aumento dello spread "è già costato al contribuente quasi 1,5mld di interessi in più negli ultimi 6 mesi". Nel 2019 costo stimato 5mld, 9mld nel 2020. "Ambiziosi" gli obiettivi di crescita del Governo ...

Bankitalia : rischi gravi per lo spread La disoccupazione torna sopra il 10% : Per chi detiene titoli di Stato superiori all’anno perdita media dell’8% dall’inizio dell’anno. Dal prossimo anno per lo Stato maggiori spese per 5 miliardi per finanziare il debito pubblico.