Bankitalia | politica espansiva è pericolosa | occorre abbattere spread

Bankitalia : rischi da politica espansiva : 12.58 "Una politica di bilancio espansiva,pur utile in fasi avverse,non garantisce la crescita a medio termine e può metterla in pericolo a lungo andare".Così il vicedirettore Bankitalia Signorini alle Commissioni Bilancio, sulla Manovra. L'aumento dello spread "è già costato al contribuente quasi 1,5mld di interessi in più negli ultimi 6 mesi". Nel 2019 costo stimato 5mld, 9mld nel 2020. "Ambiziosi" gli obiettivi di crescita del Governo ...

Manovra - l’ex Bankitalia Fazio al fianco di Savona : “Problema non è 2 - 4% ma la Ue dove non c’è vera politica economica” : È un “errore logico” pensare che con un deficit italiano ridotto all’1,6% si possa abbassare il debito pubblico. A sostegno delle scelte governative è arrivato niente meno che, Antonio Fazio, il discusso ex governatore della Banca d’Italia della stessa generazione del ministro Paolo Savona. Per Fazio, intervenuto sul quotidiano della Cei, Avvenire, il problema non è tanto il 2,4%, quanto che nella Ue “non c’è una ...

Attacco a Bankitalia - Mattarella cita la Cartas 'Autorità indipendenti da politica' : Il capo dello Stato ha voluto intervenire così, pur senza riferimenti diretti, nello scontro fra Di Maio e Bankitalia che il vicepremier grillino aveva invitato a candidarsi in politica dopo le ...

Lega - Claudio Borghi contro Bankitalia. Arriva la maxi-multa : 'Il regalino per l'ingresso in politica' : A Claudio Borghi , economista del Carroccio, proprio non va giù la multa inflittagli dalla Banca d'Italia nel 2014, anno in cui era nel Cda di Banca Arner. ' Carenze nell'erogazione e nel controllo ...