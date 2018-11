Bankitalia | Lo spread ci è già costato 1 | 5 miliardi

Bankitalia : spread già costato a contribuenti 1 - 5 mld in 6 mesi : Roma, 9 nov., askanews, - L'aumento dello spread 'è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di interessi in più negli ultimi sei mesi , rispetto a quanto si sarebbe maturato con i tassi che i ...

Bankitalia : aumento dello spread già costato 1 - 5 miliardi - politica espansiva un pericolo : Il vice direttore generale di Bankitalia , Luigi Federico Signorini, in audizione sulla manovra, sottolinea come 'occorra abbattere lo spread ' perché i 'segnali che gli investitori percepiscono sono ...

Bankitalia : rischi gravi per lo spread La disoccupazione torna sopra il 10% : Per chi detiene titoli di Stato superiori all’anno perdita media dell’8% dall’inizio dell’anno. Dal prossimo anno per lo Stato maggiori spese per 5 miliardi per finanziare il debito pubblico.