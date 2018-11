: Banche, sofferenze in calo del 22,7% - TelevideoRai101 : Banche, sofferenze in calo del 22,7% - NotizieIN : Banche, sofferenze in calo del 22,7% - Cyber_Feed : • Cyber News • #Banche, sofferenze in calo del 22,7% -

Ledetenute dalleitaliane sono diminuite del 22,7% su base annua a settembre, dopo ildel 20,8% osservato in agosto.Lo rivela la Banca d'Italia. I tassi di interesse sui prestiti erogati a settembre alle famiglie per l' acquisto di abitazioni,comprensivi delle spese accessorie, sono stati pari al 2,16% (2,21% in agosto). I depositi del settore privato sono aumentati del 4,6% su base annua (4,3% nel mese precedente);la raccolta obbligazionaria cala al 13,8%, (-14% nel mese di settembre).(Di venerdì 9 novembre 2018)