Bagheria | tangenti al cimitero per un loculo e salme gettate nelle fosse | 10 arresti

Bagheria - tangenti al cimitero : carabinieri notificano dieci misure cautelari : tangenti per essere seppelliti al cimitero di Bagheria, in provincia di Palermo. Sono quelle scoperte dai carabinieri che hanno eseguito ad un’ordinanza di custodia di applicazione di misure cautelari coercitive, emessa dal gip di Termini Imerese, nei confronti di dieci persone. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione per esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, ...