Bagheria | se il sindaco del Movimento 5 Stelle vuole costruire un hotel in zona a rischio

ilgiornale

: L’ecomostro a rischio frana comprato dal sindaco M5S per farci un hotel di lusso - Corriere : L’ecomostro a rischio frana comprato dal sindaco M5S per farci un hotel di lusso - itsaudade : RT @michelelan: Intanto a #Bagheria il sindacoM5S e una deputata M5S pensano di comprare un: ECOMOSTRO, ABUSIVO, IN ZONA DEMANIALE, A RI… - Gigibear5Gigi : RT @gq_gianni: Oltre che #inciuciatori #falsi e #approfittatori anche #sfigati?????? semplicemente grillini -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Su una spiaggia di, in provincia di Palermo, c'è un ecomostro abusivo acrollo, visto che è stato edificato su un'area a elevata pericolosità idrogeologica.Ciò nonostante, ilPatrizio Cinque - del- ha deciso di comprarlo, in accordo con la collega pentastellata Caterina Licatini (deputata e in Commissione Ambiente), per una cifra che si aggira sui 225mila euro. Nei loro piani, il seguente progetto: trasformare quel rudere in undi lusso, volano per il turismo locale.È Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera a raccontare la vicenda, che imbarazza il.Bene, il giorno dopo la compravendita Cinque ha cambiato il regolamento comunale: propone alla giunta dida lui guidata un nuovo regolamento per l'acquisizione degli immobili abusivi, riconoscendo agli irregolari il diritto di abitazione.Ma c'è, appunto, un altro bel ...