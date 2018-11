Baby gang | tre condanne per il 17enne ferito a Napoli

Baby gang - 17enne ferito : 3 condanne : 16.42 Il Tribunale dei minori di Napoli ha condannato a nove anni e tre mesi tre giovani per l'aggressione ai danni del 17enne Arturo. Il ragazzo era stato ferito gravemente con coltellate, lungo la strada il 18 dicembre scorso. Il pm aveva chiesto 12 anni per uno di loro e 16 per altri due. Il tribunale ha respinto la richiesta dei legali di messa in prova. Secondo quanto appreso,i 3 indagati non hanno voluto rispondere a domande sull' ...

Difende l'amica dagli insulti di una Baby gang - quattordicenne pestato a sangue a Trieste : Ha difeso una sua amica adolescente, presa di mira da una baby gang, ed è stato picchiato a sangue. È successo a Trieste, nel rione periferico di Opicina. Il quattordicenne è stato "punito" per aver difeso da un gruppo di ragazzini la giovane, che era stata presa di mira con volgari apprezzamenti a sfondo sessuale. L'episodio è avvenuto verso sera nei pressi del cimitero, in una zona buia e praticamente deserta. I due ...

Difende amica da Baby gang - quattordicenne pestato a sangue : Trieste, il ragazzo e l'amica stavano passeggiando quando sono arrivati tre bulli che hanno cominciato a fare apprezzamenti volgari e a rivolgerle frasi oscene

Baby gang aggredisce cardiochirurgo e la moglie incinta : Un gruppo di ragazzini, i cui veicoli in sosta in doppia e tripla fila ostacolavano il traffico in una strada di Firenze, ha aggredito un cardiochirurgo dell'ospedale di Careggi, 58 anni, che era in ...

Cardiochirurgo e moglie incinta aggrediti da Baby gang : Un Cardiochirurgo 58enne dell'ospedale fiorentino di Careggi, che era in compagnia della moglie, incinta al nono mese di gravidanza, è stato aggredito da un gruppo di ragazzini, i cui veicoli in sosta ...

Como - Baby gang danneggia 60 auto in una notte : "Ci annoiavamo" : "Non sapevamo cosa fare". Così si sono giustificati i cinque ragazzini che hanno danneggiato numerosi mezzi in una sola notte in Valle Intelvi (Como). Sassi contro i finestrini, martellate alle carrozzerie e gomme tagliate: sono oltre 60 i veicoli presi di mira, tra automobili, autobus e un trattore.Gli autori del raid hanno dai 15 ai 18 anni e sono stati tutti rintracciati e denunciati a piede libero. Il più grande del gruppo ha preso di ...

Montepulciano - Baby gang chiedeva il “pizzo” ai compagni di scuola : estorti più di 10 mila euro : Due adolescenti di 17 anni chiedevano in continuazione soldi a dei coetanei: nel giro di pochi mesi sono riusciti a estorcere oltre 10mila euro.Continua a leggere

Arezzo - accerchiato da una Baby gang e picchiato selvaggiamente davanti alla figlioletta : L’episodio a San Giovanni Valdarno, nella provincia di Arezzo. A finire in ospedale un trentenne residente in zona. L’uomo è stato aggredito da una decina di ragazzini mentre si trovava con la figlioletta di pochi mesi e la compagna. Aveva rimproverato quei giovani che continuavano a gettare sassi.

Arezzo - padre massacrato da Baby gang davanti alla figlioletta/ “Non tirate i sassi” ed esplode la furia : Arezzo, padre massacrato da baby gang davanti alla figlioletta. “Non tirate i sassi” ed esplode la furia di un gruppo di ragazzini di 13/14 anni, ora ricercati(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:14:00 GMT)

Baby gang - nuovo colpo a Como - 15enne denunciato per furto : Ha avvicinato un diciottenne con un pretesto, poi gli ha strappato le cuffie e si è allontanato. Protagonista dell'episodio di cronaca un quindicenne, individuato e denunciato dai carabinieri. I militari rilanciano ancora una volta l'allarme per le cosiddette Baby-gang che già dall'estate scorsa in più occasioni hanno colpito ...

Pisa - coppia di ragazzi gay picchiata e insultata da una Baby gang : Picchiati e insultati perché gay, in strada, a Pisa. Due ragazzi, una coppia di fidanzati di 24 anni, è stata presa di mira, ieri, da una baby gang. Il fatto è stato denunciato...

Roma : Baby-gang rapina coetani - arrestati due sedicenni : Roma – Un’altra “Baby-gang” e’ stata scoperta e fermata dai Carabinieri di Roma. I militari della Stazione RomaMadonna del Riposo sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al “112” per una zuffa tra giovanissimi scoppiata in piazza dei Giureconsulti, all’altezza di via Boccea. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno trovato tre giovani di eta’ compresa tra i 13 e i 14 anni che, ...

Baby-gang in azione a Roma - rapinati minori : due 16enni arrestati : Roma, 26 set., askanews, - Un'altra 'Baby-gang' è stata scoperta e disarticolata dai Carabinieri di Roma. Nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione Roma Madonna del Riposo sono intervenuti ...

Napoli - mancano i vigilantes : Babygang assalta la metro Vanvitelli : Raid dei vandali, sabato sera, alla stazione Vanvitelli della Linea 1 del metrò. Tra folla e ressa, un gruppo di ragazzini manomette porte e freni di emergenza del treno delle 22, uno di quelli più ...