: Pugni al volto, poi le rapine: minorenni vittime del branco. A capo due 16enni... - JandMilano : Pugni al volto, poi le rapine: minorenni vittime del branco. A capo due 16enni... - TgLa7 : Baby gang: tre condanne per il 17enne ferito a Napoli - VoceDiNapoliWeb : La decisione dei giudici dopo la follia del branco Tre imputati, tutti minorenni: le condanne -

Il Tribunale dei minori di Napoli ha condannato a nove anni e tre mesi tre giovani per l'aggressione ai danni delArturo. Il ragazzo era statogravemente con coltellate, lungo la strada il 18 dicembre scorso. Il pm aveva chiesto 12 anni per uno di loro e 16 per altri due. Il tribunale ha respinto la richiesta dei legali di messa in prova. Secondo quanto appreso,i 3 indagati non hanno voluto rispondere a domande sull' identità del 4° componente il branco.(Di venerdì 9 novembre 2018)