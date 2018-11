Azzurri | prima chiamata per Sensi | Tonali e Grifo | no a Balotelli

Taekwondo - Europei Under 21 2018 : nessun acuto per gli Azzurri nella prima giornata di gare : Si sono aperti oggi a Varsavia (Polonia) i Campionati Europei Under 21 2018 di Taekwondo. Gli azzurri si presentano a questa rassegna continentale con una nutrita pattuglia composta da 14 atleti e con diverse ambizioni di medaglia. Poche soddisfazioni nella prima giornata di gare che ha visto scendere in pedana quattro categorie: -53 kg e -73 kg tra le donne, -63 kg e -87 kg per gli uomini. Due gli italiani impegnati: la giovanissima Nora Adami ...

Sci alpino - i discesisti Azzurri negli Stati Uniti per preparare la prima tappa di Coppa del Mondo : I discesisti volano negli Stati Uniti, al gruppo di Coppa del Mondo si aggiungono Casse, Marsaglia e Heel Sabato 24 novembre, ore 20.15 italiane, appuntamento a Lake Louise, in Canada. Sarà a quell’ora e in quel luogo che comincerà la Coppa del Mondo per i discesisti della squadra maschile. Ed è per preparare quella gara che il gruppo discipline veloci partirà per gli Stati Uniti mercoledì 7 novembre per raggiungere Copper Mountain, ...

Sci alpino - tutto pronto per la prima tappa di Coppa del Mondo : Azzurri arrivati a Sölden : Gli azzurri arrivano a Sölden, sabato e domenica comincia la Coppa del Mondo Ora sì che è davvero tutto pronto. La squadra azzurra è arrivata a Sölden dopo aver completato la preparazione a Hintertux e vive sulla piste di gara l’attesa per l’esordio in Coppa del Mondo: sabato e domenica, infatti, sono in programma le prime due prove di gigante, quello femminile e quello maschile, che daranno il la alla stagione. Venerdì alle 19 ...

Barcellona-Inter alle 21 La Diretta i nerAzzurri a caccia del primato : Va in scena al Camp Nou il big match di questo mercoledì di Champions League, la sfida tra Barcellona e Inter, leader in classifica del Gruppo B a pari punti. Chi vince guadagna la prima posizione in ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri - tre podi Azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri - tre podi Azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a squadre femminile L’Australia batte in finale la Nuova Zelanda. Super Italia che trova la medaglia di bronzo. (Clicca qui per la cronaca della gara) Inseguimento a squadre ...

Pattinaggio di Figura - domani scatta la prima tappa dell’ISU Grand Prix : ecco gli Azzurri in gara : L’Italia ad Everett con Matteo Rizzo e la coppia di danza Guignard-Fabbri per il primo appuntamento del circuito internazionale Al via domani ad Everett (Stati Uniti) Skate America, la prima tappa dell’ISU Grand Prix, il più noto e prestigioso circuito internazionale di Pattinaggio di Figura. Italia pronta per una stagione post olimpica che si preannuncia avvincente e ricca di sorprese: saranno Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) ...

Polonia-Italia - è un successo d’oro : Azzurri in prima fascia ad Euro 2020 : Nella serata di ieri è andata in scena una gara molto importante valida per la Nations League, si sono affrontare Polonia ed Italia che hanno dato vita ad una partita emozionante fino alla fine. Quando il match sembrava indirizzato verso lo 0-0 è stato Biraghi a regalare tre punti d’oro alla squadra di Roberto Mancini, vittoria meritata e prestazione incoraggiante, successo fondamentale anche per il futuro. Adesso gli Azzurri si ...

Azzurri : partitella con Primavera viola : ANSA, - FIRENZE, 11 OTT - Dopo l'amichevole pareggiata ieri sera a Genova con l'Ucraina, gli Azzurri sono tornati ad allenarsi a Coverciano dove sono arrivati ieri notte con un treno charter. Sessione ...

Azzurri : partitella con Primavera viola : ANSA, - FIRENZE, 11 OTT - Dopo l'amichevole pareggiata ieri sera a Genova con l'Ucraina, gli Azzurri sono tornati ad allenarsi a Coverciano dove sono arrivati ieri notte con un treno charter. Sessione ...

Mondiali ciclismo 2018 – C’è anche Michele Scarponi ad Innsbruck : la FOTO dei 9 Azzurri prima della partenza : La FOTO di squadra prima della partenza: con gli azzurri ad Innsbruck c’è anche Michele Scarponi E’ attualmente in corso la prova in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck. La squadra azzurra ha fatto il pieno di energie questa mattina per affrontare al meglio la prova iridata, consapevole di aver con sè un nono uomo davvero importante. Il ct azzurro Davide Cassani lo ha affermato diverse volte: anche ...

Mondiali ciclismo 2018 – Pasta per Moscon - uno strano mix per Brambilla : la colazione degli Azzurri prima della gara di Innsbruck [VIDEO] : La colazione dei campioni: Cassani riprende i suoi azzurri mentre fanno il pieno di energie prima della prova in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso: i big del ciclismo sono in sella alle loro bici per la prova in linea uomini elite dei Mondiali di Innsbruck 2018. Occhi puntatissimi sugli azzurri che, seppur non in perfette condizioni, vorranno far bene ed ...

Diretta/ Napoli Benevento Primavera (risultato finale 3-0 dts) : gli stregoni cedono - passano gli Azzurri : Diretta Napoli Benevento Primavera, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Si gioca per il primo turno di Coppa Italia, in gara secca(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:52:00 GMT)

Torino-Napoli - show degli Azzurri nella prima mezz’ora : gol splendidi di Insigne e Verdi [VIDEO] : La squadra di Ancelotti parte benissimo, trovando subito due gol grazie alle invenzioni di Insigne e Verdi Due gol, uno più bello dell’altro, utili al Napoli per mettere in discesa il match con il Torino. prima Insigne e poi Verdi, un siluro sotto la traversa il primo e un’azione splendida il secondo: calcio spettacolo allo stadio Grande Torino, con i granata in completa balia degli azzurri. Ecco i video dei due ...