Azzurri al top nel gran fondo ad Abu Dhabi

Volley femminile - il Club Italia serbatoio di una Nazionale al top mondiale. E quante Azzurrine in rampa di lancio… : La Nazionale torna dal Giappone con una luccicante medaglia iridata al collo, un risultato di assoluta qualità nonostante ci sia un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a battere la Serbia in una finale molto tirata. Le azzurre sono state protagoniste di una meravigliosa cavalcata ai Mondiali e ci hanno riportato sul podio a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino, hanno fatto saltare il banco con grande caparbietà e ...

Karate - il ranking mondiale (ottobre 2018) : le classifiche aggiornate. Sette Azzurri nella top 10 : Si avvicina il momento clou della stagione del Karate, con i Mondiali di Madrid che si svolgeranno da martedì 6 a domenica 11 novembre. nella rassegna iridata spagnola potremo assistere al duello tra i migliori atleti del momento e per cercare di capire quali saranno i favoriti, andiamo a scoprire i ranking mondiali aggiornati per ogni categoria. DONNE Kata Saldamente al commando la spagnola Sandra Sanchez davanti alla campionessa iridata in ...

Napoli - due giorni di stop per gli Azzurri. E il tecnico si gusta la pizza 'Ancelotti' : Carlo Ancelotti ha concesso due giorni di riposo ai suoi. Gli allenamenti riprenderanno lunedì quando inizieranno a tornare anche i nazionali, il primo sarà Insigne, in vista del match di sabato sera ...

Atletica - definito l’Elite Club dell’Italia : 11 Azzurri top - spiccano Tortu e Tamberi. Esclusa Grenot - la lista completa : È stato definito l’elenco degli azzurri che faranno parte dell’Atletica Elite Club, cioè il gruppo di merito che mette insieme i migliori italiani. Ne fanno parte 37 atleti (24 uomini, 13 donne) ma soltanto undici sono stati inseriti nel gruppo Top definito dal nuovo DT Antonio La Torre, cioè gli elementi su cui investire il maggior numero di risorse. Ci sono stati dei tagli importanti rispetto al 2018, ben 18 azzurri non fanno più ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1 - le pagelle degli Azzurri. Zaytsev guerriero risolutore - Mazzone uomo da aces - Juantorena top scorer : L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 nella terza partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha avuto la meglio sull’Albiceleste di Julio Velasco mettendo in campo grande cuore e riuscendo a prevalere in un quarto set tiratissimo. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo al Mandela Forum di Firenze. IVAN Zaytsev: 9. Vero uomo squadra, si è assunto tutte le responsabilità nel momento più ...