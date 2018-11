: Avellino,arresto dirigente ministeriale - NotizieIN : Avellino,arresto dirigente ministeriale - TelevideoRai101 : Avellino,arresto dirigente ministeriale -

I Carabinieri del nucleo investigativo di, hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un altodell'Ispettorato interregionale del lavoro di Napoli. Ilè accusato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in concorso con un importante imprenditore irpino.I militari hanno eseguito contestualmente un decreto di sequestro preventitivo di beni per milioni di euro, provento di estorsioni ai danni di numerosi lavoratori.(Di venerdì 9 novembre 2018)