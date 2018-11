Autunno in Monferrato fra tartufi pregiati e bollicine | Canelli invita a percorsi e sorsi

huffingtonpost

(Di venerdì 9 novembre 2018) Piccola gemma d'Italia dalla bellezza indiscussa: è questo il giudizio su, il borgo astigiano incastonato fra le colline Patrimonio Unesco del, che pochi giorni fa Skyscanner, il motore di ricerca internazionale di viaggi, ha decretato inserendolo fra i 20 paesi più suggestivi della penisola, da visitare per i paesaggi unici, le eccellenze architettoniche, le importanti tradizioni enogastronomiche.Dalleè da secoli punto di riferimento per il Metodo Classico) al tartufo bianco, protagonista assoluto in questi giorni, stagione d'oro della sua raccolta, che vede un bollettino del mercato che va dai 3000 euro al chilo in su per il bianco, vantando una qualità eccellente e quantità più che soddisfacente, grazie alle recenti piogge, dopo anni di raccolti scarsi.Domenica prossima, infatti, (11 novembre) tornano le ...