Auto in fiamme nella notte a Francavilla Fontana | paura tra i residenti

Auto in fiamme in Autostrada - traffico in tilt sull'A16 : Auto in fiamme in Autostrada, traffico in tilt sull'A16. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'Autostrada A16, Napoli-Canosa, al Km.37,800, in direzione Canosa, nel territorio del ...

Tir a fuoco - AutoSole riaperta. In serata altro mezzo in fiamme nello stesso tratto / FOTO : Firenze, 8 novembre 2018 - E' stato riaperto il tratto di autostrada del Sole compreso tra l'allacciamento con la A1 e Firenzuola in direzione di Firenze, sulla Direttissima, che era stato chiuso nel ...

Fiamme al terminal a Savona - distrutte 1000 Auto - : La mareggiata ha invaso l'area di parcheggio del porto, causando un grande corto circuito con le batterie delle vetture ferme. Fortunatamente l'incendio è stato spento e non ha interessato altre aree ...

Savona - Incendio al porto - oltre mille Auto in fiamme - VIDEO : Stando a una prima sommaria stima, sarebbero circa mille le automobili distrutte in un Incendio divampato nella notte del 29 ottobre scorso in un terminal del porto di Savona. Si tratta di esemplari di numerose marche che stazionavano nellarea di stoccaggio: Suv, compatte, multispazio e persino un gran numero di auto di lusso come Maserati. Colpa di un corto. In merito alle cause di questo disastro, per fortuna solo economico, si ipotizza, in ...

1.000 Auto in fiamme a Savona : Mille auto distrutte dalle fiamme. E' questo lo scenario drammatico che si è presentato ieri a Savona , dopo la mareggiata che si è abbattuta sulla costa ligure con onde alte oltre 7 metri. L'incendio,...

Savona - Incendio al porto - oltre 1.000 Auto in fiamme - VIDEO : Stando a una prima sommaria stima, sarebbero circa mille le automobili distrutte in un Incendio divampato nella notte del 29 ottobre scorso in un terminal del porto di Savona. Si tratta di esemplari di numerose marche che stazionavano nellarea di stoccaggio: Suv, compatte, multispazio e persino un gran numero di auto di lusso come Maserati. Colpa di un corto. In merito alle cause di questo disastro, per fortuna solo economico, si ipotizza, in ...

Maltempo - ancora situazione critica in Liguria : spente le fiamme al terminal Auto di Savona : E’ stato spento l’incendio al terminal auto del porto di Savona, dove l’acqua proveniente dalla grande mareggiata ha causato un corto circuito che ha fatto esplodere le batterie delle vetture presenti nel piazzale: diverse centinaia le auto andate distrutte, ma il bilancio avrebbe potuto essere ancora peggiore (nell’area erano presenti oltre mille veicoli, e a lungo si e’ temuto che le fiamme potessero estendersi in ...

Auto in fiamme alle porte di Fasano - bloccata la circolazione : Fasano - Auto in fiamme qualche minuto fa alle porte di Fasano, in corso Garibaldi. Si tratta di una Ford Ka e a bordo vi erano due persone, madre e figlio, entrambi fasanesi. I due avevano da poco ...

Incendio in A1 : in fiamme Autocarro che trasportava lubrificanti - chiusa l'Autostrada : Incendio in autostrada A1 venerdì 26 ottobre. Alle 15:30 i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti per lo spegnimento di un autocarro che trasportava lubrificanti per autotrazione, circa ...

Savona - sotto sequestro la palazzina dell’Autorità portuale distrutta dalle fiamme | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, la sindaca: «Tenete le finestre chiuse»

Auto in fiamme dopo tamponamento : paura sulla strada - conducente illeso : SAN VITO DEI NORMANNI - Auto in fiamme dopo un tamponamento sulla provinciale San Vito dei Normanni-Latiano: non ci sono stati feriti, illeso il conducente della Toyota Yaris andata a fuoco in seguito ...

Piacenza - Auto in fiamme dentro bar. Sfiorata strage in pieno centro : Si è Sfiorata la tragedia ieri nel pieno centro di Castel San Giovanni (provincia di Piacenza), poco prima della mezzanotte.Un"automobile lanciata a grande velocità si è infatti schiantata contro il bar Grand"Italia, collocato in piazzale Gramsci. Violentissimo l"impatto, a seguito del quale il veicolo ha preso fuoco, dando comunque il tempo sufficiente alle due persone che si trovavano a bordo per potersi mettere in salvo. Grazie al repentino ...

Autocarro in fiamme - due morti in A1 : ANSA, - BOLOGNA, 13 OTT - Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un incidente sull'Autostrada del Sole avvenuto alle 15.30 nel Reggiano. E' stato chiuso il tratto fra Terre di Canossa e ...

Treviso - Autobus in fiamme sulla tangenziale/ Video - incendio spaventoso e traffico in tilt : Treviso, autobus in fiamme sulla tangenziale. Video, incendio spaventoso e traffico in tilt ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:47:00 GMT)