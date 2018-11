Auto di lusso nascoste nei container | rubate a Napoli e destinate in Africa

La bella vita della regina Rom "nullatenente" : 400 Auto di lusso - ville e 70.000 euro dal Comune : Si spacciava per nullatenente, ma ha un tesoro da diversi milioni di euro, tra cui 400 macchine di lusso, ville con piscina e vasche idromassaggio e addirittura un castello: la ?regina dei...

La bella vita della regina Rom 'nullatenente' : 400 Auto di lusso - ville e 70.000 euro dal Comune : Si spacciava per nullatenente, ma ha un tesoro da diversi milioni di euro, tra cui 400 macchine di lusso, ville con piscina e vasche idromassaggio e addirittura un castello: la 'regina dei Rom', di ...

Nigel de Jong - imprenditore di successo : dal Milan allo showroom di Auto di lusso : Tutte le auto di de Jong: tra i clienti Ozil e Podolski De Jong ha una laurea in economia, un fiuto per gli affari e un'idea chiara di cosa fare in futuro: l'imprenditore. Tant'è che il parco-...

Milano - comprava Auto di lusso con assegni falsi : arrestato : Il truffatore prendeva contatti con i venditori su siti Internet e comprava le auto che poi ricettava

Ferrari - Lambo - Maserati : il cimitero delle Auto di lusso di Dubai : Molti bolidi sono danneggiati, altri sembrano però quasi intatti, eppure vengono ammassati in questo modo

Spada - il lusso (in nero) degli uomini del clan : Auto costose e sale slot ma non presentavano dichiarazione dei redditi : Sfrecciavano per le vie di Ostia con bolidi sempre nuovi, acquistavano abitazioni (si presume) in contanti e gestivano attività redditizie come ristoranti e sale slot. Eppure, alcuni di loro non presentavano dichiarazione dei redditi da anni oppure denunciavano quanto basta. Una sperequazione eccessiva rispetto allo stile di vita sostenuto. Non se la passavano per niente male membri e affiliati del clan Spada, a giudicare dai dettagli emersi ...

BORSA MILANO in ribasso - banche meglio di Europa - vendite lusso - Auto : La BORSA di MILANO è in ribasso con l'Europa dopo il netto calo di Wall Street ieri, alimentato dalle attese di un aumento dei rendimenti, causa la forza dell'economia Usa. Si attende il dato sui prezzi al consumo Usa, alle 14,30 italiane, che potrebbe dare ulteriori indicazioni sull'andamento dei tassi ufficiali negli Stati Uniti. A fronte di vendite ...

Renault - a Parigi nuova Kadjar e l'Auto robot di lusso Ez-Ultimo : Parigi, askanews, - La Renault svela al salone dell'auto di Parigi l'auto robot di lusso Ez-Ultimo e la nuova versione del suv Kadjar. "Noi presentiamo tre concept - afferma il direttore della ...

Renault - Ez-Ultimo - lAuto robot diventa oggetto di lusso : E con questa sono tre: dopo la Ez-Go presentata a Ginevra lo scorso marzo e la recentissima Ez-Pro dell'esposizione dei veicoli commerciali di Hannover, è il turno di unulteriore proposta a guida autonoma, elettrica e condivisa della Renault. La Ez-Ultimo che fa il suo debutto al Salone di Parigi incarna il volto premium della mobilità urbana del futuro. Quella in cui, nelle intenzioni del costruttore, lutile dellessere trasportati trova ...

Lexus LY650 : yacth di lusso da 65 piedi della casa Automobilistica nipponica : Lexus ha svelato i piani per il suo primo yacht di lusso, l’LY 650. L’imbarcazione da 65 piedi sfoggia la più recente rivisitazione del tema stilistico “L-finesse” della casa automobilistica giapponese, seguendo il percorso iniziato con il suo concept di yacht sportivo. Lexus LY650, il lusso nipponico Con il caldo che ancora colpisce la penisola una giornata in barca è quello che ci vuole per passare del tempo in relax ...

Rich Kids of Albania - la passione per le Auto di lusso : Quali sono le passioni dei Rich Kids of Albania ? Da nazione a nazione, cambiano passioni e passatempi dei ricchi rampolli che ostentano il lusso su Instagram , condividendo con i propri follower una ...

La concessionaria delle Auto di lusso - il ritorno - in Belgio - della banda : I truffatori forse sono tornati in azione, hanno soltanto cambiato nazione e in avanscoperta hanno mandato sempre lo stesso, quel Salvatore T., 27enne originario di Gela, del quale avevamo parlato a ...