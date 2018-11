Austria | “nostro ex colonnello è stato spia per la Russia” Mosca | “Non ne sappiamo nulla”

ilfattoquotidiano

: L’Austria esce dal patto Onu per le migrazioni: “Limita la sovranità del nostro Paese” - LaStampa : L’Austria esce dal patto Onu per le migrazioni: “Limita la sovranità del nostro Paese” - sarah_alberighi : RT @ARYSNERO: @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT Pur non vincolante l'#accordoONUimmigrazione è macigno è spada di Damocle sul futuro nostr… - enricagoverni : RT @ARYSNERO: @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT Pur non vincolante l'#accordoONUimmigrazione è macigno è spada di Damocle sul futuro nostr… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Adesso è in pensione, ma dadelle forze armateche è sospettato di essereunaper conto della Russia per vent’anni, a partire dagli anni ’90. Lo ha reso noto oggi in una conferenza stampa il Cancelliereco Sebastian Kurz, riferendo sulle indagini condotte dalla procura di. Il ministro degli Esterico, Karin Kneissl, ha per il momento cancellato una visita in Russia in programma il 2 e 3 dicembre. Secondo l’agenzia Apa, le informazioni che hanno consentito di scoprire lasono arrivate da servizi segreti stranieri. “Lo spionaggio è inaccettabile” e se le accuse verranno confermate questo “non migliorerà i rapporti tra Russia e Unione europea” ha detto il cancelliereco nel corso della breve dichiarazione alla stampa di stamattina. In merito alla vicenda è stata chiesta alla Russia ...