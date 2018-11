Austria | Kurz | Un nostro colonnello ci spiava per conto dei russi

Cancelliere Austriaco Kurz : Commissione Ue bocci manovra Italia : Roma, 22 ott., askanews, - Il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha chiesto alla Commissione Ue di bocciare la manovra Italiana perchè Vienna non è disposta a pagare i debiti di altri Stati. 'L'...

Kurz (Austria) e Rutte (Olanda) avvertono l’Italia : alto debito un pericolo per l’Europa : Conte è a Bruxeles, dove sta partecipando al Consiglio europeo. Sul giallo del decreto fiscale, il capo del Governo ha spiegato che tra 5 Stelle e Lega non c’è «nessuna frattura». «Venerdì sarò a Roma, lo controllerò articolo per articolo e andrà al presidente», ha aggiunto...

L’Austria di Kurz riscrive il Risorgimento : “Cavour e Mazzini oppressori nazionalisti” : Il Risorgimento? Una guerra di aggressione. Cavour voleva unire l’Italia? No, dividere L’Austria. Mazzini e Garibaldi? Nazionalisti di estrema destra. E il Kaiser? Buono e globalista....

L'Austria di Kurz riscrive il Risorgimento : "Cavour e Mazzini oppressori nazionalisti" : Chi, come il grande scrittore austriaco Karl Kraus, osò denunciarlo , 'questa pretesa di affliggere il mondo con la nostra follia omicida nazionale', è tutt'oggi ben poco amato nella repubblica ...

Migranti - Conte incontra il cancelliere Austriaco Kurz : “Rivedere missioni Frontex e Sophia” : "Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di un'altra risposta europea. Bisogna rivedere quanto prima protocolli operativi di alcune missioni europee, come Sophia e Frontex, che vanno aggiornate alle luce delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.Continua a leggere

Migranti - Conte e l’intesa con l’Austriaco Kurz : “Più investimenti in Nord Africa. Rivedere le missioni Sophia e Frontex” : Roma e Vienna sulla stessa linea. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceve il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Palazzo Chigi e rinsalda il patto sui Migranti. Un asse per cambiare la linea nell’Unione Europea: “Se non vogliamo un altro caso Diciotti – dice Conte – abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa“. ...

Governo : Cancelliere Austriaco Kurz arrivato a P. Chigi : Roma, 18 set. (AdnKronos) – E’ arrivato a Palazzo Chigi, accolto dal picchetto d’onore, il Cancelliere federale austriaco Sebastian Kurz, presidente di turno della Ue, per un incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo Governo: Cancelliere austriaco Kurz arrivato a P. Chigi sembra essere il primo su CalcioWeb.

