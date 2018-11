: Australia: separate gemelline siamesi con operazione di 18 ore #australia - MediasetTgcom24 : Australia: separate gemelline siamesi con operazione di 18 ore #australia - TelevideoRai101 : Australia, separate sorelline siamesi - NewsTG_ : #ULTIMORA AUSTRALIA: Separate con successo due gemelline siamesi di 15 mesi del Bhutan all'ospedale pediatrico di M… -

Chirurghi dell'ospedale pediatrico di Melbourne, in, hanno separato con successo due gemellinedi 15 mesi, originarie del Bhutan, dopo un intervento durato quasi 6 ore. Le dueerano congiunte al torso e condividevano il fegato.Ha guidato l'intervento, in cui era impegnata una squadra di 18 specialisti, il capo chirurgo pediatrico, Joe Crameri. Le piccole resteranno a Melbourne per uno o due mesi perché le parti congiunte dei loro corpi non sono ancora pienamente sviluppate.(Di venerdì 9 novembre 2018)