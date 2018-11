Audio e testo di Ragazza di Periferia di Anna Tatangelo con Achille Lauro e Boss Doms nel

Chiaro di luna è il nuovo singolo di Jovanotti dedicato alla moglie Francesca (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Jovanotti è Chiaro di luna. Il brano arriva dopo Viva la libertà e a qualche settimana dal rilascio dell'album live e del DVD che contiene il concerto al Mediolanum Forum di Assago con il quale ha concluso il tour dedicato a Oh, vita! Si tratta della canzone che Lorenzo Cherubini ha voluto riservare a sua moglie Francesca, alla quale aveva già dedicato la nota e molto amata A te. Il brano è già stato definito come la ...

Sincera è il nuovo singolo di Fred De Palma dopo il successo con D’Estate Non Vale (Audio e testo) : Quest’ultimo anno è stato simbolico per il rapper Fred De Palma che ha pubblicato una delle più grandi hit della scorsa estate, con la quale ha raggiunto quasi 26 milioni di streaming su Spotify e 50 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale di YouTube. Si tratta del brano “D’Estate non Vale”, in duetto con Ana Mena. La coppia è salita sui palchi estivi come quello del Wind Summer Festival a Roma, e ha ottenuto il disco d’oro per le oltre ...

Respirare è il nuovo singolo dei Subsonica da 8 con video in anteprima alla Mole Antonelliana (Audio e testo) : Il nuovo singolo dei Subsonica è Respirare. La band di Samuel Romano ha finalmente sciolto le riserve sul ritorno in radio, dopo l'apertura delle prenotazioni per assistere all'anteprima del videoclip dedicato al brano. Si tratta del secondo singolo estratto da 8, disco che hanno rilasciato a seguito del loro ritorno in gruppo dopo le varie esperienze da solisti condotti dai membri dello storico gruppo torinese. Solo qualche giorno fa, i ...

Audio e testo di Thank You - Next di Ariana Grande - nel nuovo singolo tutti gli ex fidanzati e l’omaggio a Mac Miller : Aveva promesso ai fan che avrebbe pubblicato nuova musica prima del previsto e in effetti Thank You, Next di Ariana Grande è stato rilasciato in modo del tutto inaspettato alla mezzanotte tra sabato 3 e domenica 4 novembre su Spotify e Youtube. La popstar americana, dopo un mese trascorso nel lutto per la morte dell'ex compagno Mac Miller, ha deciso di tornare sulle scene con un brano biografico ispirato alle relazioni sentimentali più ...

Ultimo - Poesia senza veli | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ultimo, Poesia senza veli: Audio + Testo, video, MP3 Ultimo, Poesia senza veli Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Ultimo è Poesia senza veli: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Ultimo, Poesia senza veli Testo E Lyrics in italiano Ultimo Poesia senza veli canzone […]

Gemitaiz - Chiamate perse | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gemitaiz, Chiamate perse: Audio + Testo, video, MP3 Gemitaiz, Chiamate perse Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gemitaiz è Chiamate perse: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Lunedì 29 ottobre 2018 è stato pubblicato su YouTube il video di Chiamate perse, nuovo singolo di Gemitaiz, il rapper romano […]

Una foto di me e di te è il nuovo singolo di Marco Carta dopo il coming out a sorpresa (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Marco Carta è Una foto di me e di te. Il brano è stato annunciato in anteprima nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live, nella quale l'artista sardo ha anche rivelato di essere omosessuale e di essere attualmente innamorato. La confessione arriva dopo anni di indiscrezioni in merito, nei quali Carta aveva voluto mantenere il più stretto riserbo sul suo orientamento sessuale che aveva voluto tenere per sé dopo il ...

Ex-Otago - Questa notte | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ex-Otago, Questa notte: Audio + Testo, video, MP3 Ex-Otago, Questa notte Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Ex-Otago è Questa notte: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Da venerdì 26 ottobre 2018 è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo […]

Benji e Fede - Universale | Testo - Audio - MP3 : Canzone Benji e Fede, Universale: Audio + Testo, video, MP3 Benji e Fede, Universale Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Benji e Fede è Universale: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Universale è il nuovo singolo di Benji & Fede che è disponibile negli store digitali e sulle […]

