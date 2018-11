ATP Next Gen Finals – È finale per De Minaur | Munar cede dopo 5 sudati e combattuti set

ATP Next Gen Finals – L’azzurro Caruana felice : “esperienza fantastica! Tiafoe e Fritz mi hanno detto che…” : Liam Caruana, wild card italiana che ha preso parte alle ATP Next Gen Finals, ha espresso tutta la sua felicità in merito all’opportunità avuta di poter confrontarsi con i migliori al mondo Liam Caruana, tennista italo-statunitense che ha preso parte alle ATP Next Gen Finals, ha abbandonato il torneo milanese con il magro bottino di 0 vittorie in 3 sconfitte. Del resto, giocare da top 600 contro i migliori giovani talenti del mondo ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : è il giorno delle semifinali. Tsitsipas e de Minaur alle prove Munar e Rublev : giorno di semifinali a Milano per le Next Gen ATP Finals 2018. Nella sera della terra del Duomo si affrontano da una parte l’australiano Alex de Minaur e lo spagnolo Jaume Munar, dall’altra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev. I primi a scendere in campo saranno de Minaur e Munar. L’australiano s’è preso tutte e tre le partite del girone B, lasciando per strada un solo set contro Rublev, mentre lo ...

Tennis - Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur chiudono la prima fase da imbattuti : Va in archivio la terza giornata delle Next Gen ATP Finals, con un risultato a sorpresa, quello tra lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar, con il secondo vincitore in soli tre set. Con questo risultato lo spagnolo va in semifinale grazie anche alla vittoria del greco Stefanos Tsitsipas, che chiude da imbattuto la prima fase come l’australiano Alex De Minaur. Il quarto semifinalista è il russo Andrey Rublev. ...

ATP Next Gen Finals : Tsitsipas distrugge Hurkacz e lo elimina dal torneo : ATP Next Gen Finals, Hurkacz eliminato per mano di Tsitsipas, il grande favorito della kermesse milanese ATP Next Gen Finals, il greco Tsitsipas approda alle semifinali con i favori del pronostico per quanto concerne la vittoria del torneo. Questa sera il tennista greco ha dominato letteralmente contro Hurkacz, vincendo per 3 set a 0 ed eliminandolo dalla kermesse. 4-1 4-3 4-1 il punteggio della gara serale vinta da Tsitsipas. Il polacco ...

ATP Next Gen Finals - De Minaur show contro Fritz : ATP Next Gen Finals, De Minaur vola alle semifinali dopo aver annichilito l’americano Fritz in tre set ATP Next Gen Finals, l’australiano De Minaur vola alle semifinali del torneo di Milano a braccetto con Rublev. Quest’oggi sconfitto in maniera abbastanza agevole il collega americano Fritz, con un 4-3 4-1 4-2 che non lascia spazio a repliche. Il pupillo di Hewitt approda dunque al prossimo turno dopo aver dominato ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Andrey Rublev domina Liam Caruana. L’azzurro ko in tre set saluta Milano : Si conclude l’avventura del nostro Liam Caruana (n.622 del mondo) alle Next Gen ATP Finals 2018 di Milano. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 4-3 (7) 4-1 4-2 dal russo (n.68 del ranking) Andrey Rublev in 1 ora 4 minuti di partita, nel terzo match del gruppo B di questo torneo riservato ai migliori otto under21 del circuito. Un confronto che nei fatti si è deciso nel tie-break del primo set in favore del Tennista ...

ATP Next Gen Finals – Ancora un ko per Caruana - l’italiano chiude senza vittorie : Rublev si impone in 3 set : Caruana non ce la fa: l’italiano ko anche nell’ultimo match della fase a gironi delle ATP Next Gen Finals Nonostante fosse ormai matematica la sua eliminazione delle ATP Next Gen Finals, il giovane tennista italiano Caruana è tornato in campo oggi, a caccia della vittoria ‘dell’orgogio’. Purtroppo, però, il 20enne romano non è riuscito a mettere in difficoltà il più esperto Rublev, cedendo in tre set. Il match ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Andrey Rublev domina Liam Carruana. L’azzurro ko in tre set saluta Milano : Si conclude l’avventura del nostro Liam Caruana (n.622 del mondo) alle Next Gen ATP Finals 2018 di Milano. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 4-3 (7) 4-1 4-2 dal russo (n.68 del ranking) Andrey Rublev in 1 ora 4 minuti di partita, nel terzo match del gruppo B di questo torneo riservato ai migliori otto under21 del circuito. Un confronto che nei fatti si è deciso nel tie-break del primo set in favore del Tennista ...

ATP Next Gen Series – Crollo verticale di Tiafoe - l’americano cede di schianto ad un redivivo Munar : Prima vittoria per lo spagnolo Munar, che torna adesso in corsa per una clamorosa qualificazione al turno successivo Lo spagnolo Munar torna prepotentemente in corsa per la qualificazione al turno successivo delle ATP Next Gen Finals, in corso di svolgimento a Milano. Lo spagnolo trova la sua prima vittoria contro Tiafoe, stendendo l’americano in tre set che gli regalano il momentaneo secondo posto nel girone alle spalle di ...

Tennis - Next Gen ATP Finals MIlano 2018 : oggi si definiranno le semifinali del torneo. Chi saranno i magnifici quattro? : La fase a gironi delle Next Gen ATP Finals andrà in archivio nella giornata odierna, quando finalmente si conosceranno i nomi dei semifinalisti. Andiamo a scoprire i match di oggi e chi potrebbero essere i magnifici quattro che andranno a contendersi la rassegna meneghina. Nel Gruppo A apriranno le danze alle ore 14.00 lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar. L’americano, dopo il successo all’esordio, ha ...

Tennis - Next Gen ATP Finals MIlano 2018 : oggi si definiranno le semifinali del torneo. Chi saranno i magnifici quattro? : La fase a gironi delle Next Gen ATP Finals andrà in archivio nella giornata odierna, quando finalmente si conosceranno i nomi dei semifinalisti. Andiamo a scoprire i match di oggi e chi potrebbero essere i magnifici quattro semifinalisti che andranno a contendersi la rassegna meneghina. Nel Gruppo A apriranno le danze alle ore 14.00 lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar. L’americano, dopo il successo ...

Liam Caruana-Andrey Rublev - Next Gen ATP Finals 2018 : programma - orario e tv : Terza giornata di incontri, sul veloce indoor del Padiglione 1 della Fiera di Milano-Rho, della seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti under21 del circuito. Quest’oggi si chiude la fase a gironi che deciderà quali saranno i giocatori qualificati alla fase finale che metterà un punto alla rassegna. Il nostro Liam Caruana, dopo aver ben figurato contro l’americano Taylor Fritz, affronterà ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Tsitsipas concede il bis - Caruana si arrende con onore - Hurkacz vince la maratona : E’ andata in archivio la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2018, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21 del circuito, in corso fino a sabato 10 novembre alla Fiera di Milano. Day-2 particolarmente intenso che val la pena raccontare. Ad aprire il programma è stato il confronto tra il polacco Hubert Hurkacz e lo spagnolo Jaume Munar che ha visto il successo del 21enne nativo Breslavia con il punteggio di 4-2 4-2 2-5 3-4 ...

ATP Next Gen Finals – De Minaur è un rullo compressore - Rublev si arrende in quattro set : L’austriaco centra la seconda vittoria consecutiva, Rublev non può che arrendersi al termine di un match ricco di emozioni Seconda partita e seconda vittoria per Alex De Minaur alle ATP Next Gen Finals, l’austriaco si sbarazza anche di Rublev salendo al comando del proprio raggruppamento. Partita ricca di emozioni e di colpi di scena, con il numero 31 del ranking che vince agevolmente il primo set, per poi cedere al tie-break ...