Atlantia accantona 350 milioni di euro per il crollo del ponte Morandi

(Di venerdì 9 novembre 2018)ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile del periodo di pertinenza del Gruppo pari a 733di, in riduzione del 15% per l'effetto - si legge nella nota diffusa al termine del cda che ha approvato la relazione al 30 settembre - dell'appostamento di circa 350diquale stima preliminare degli oneri direttamente collegati aldi una sezione del Viadotto Polcevera a Genova.Nei primi 9 mesi il Margine operativo lordo (Ebitda) diè pari a 2,913 miliardi (in aumento del 3%, +4% su base omogenea). L'Ebit è pari a 1,654 mld (-13%). I ricavi operativi sono pari a 4,625 miliardi (+2%): in particolare, i ricavi da pedaggio crescono dell'1% a 3,229 miliardi; i ricavi per servizi aeronautici segnano un +5% a 637di.Il Cash flow Operativo è pari a 2,103 miliardi, in aumento dell'8% (+7% su base omogenea). ...