ATA | aspiranti con titoli falsi esclusi da graduatorie | la nota di Milano

(Di venerdì 9 novembre 2018) S’intensificano i controlli suiATA. L’Ufficio scolastico territoriale di, a seguito di segnalazioni, ha diramato ieri 8 novembre unarelativa ai controlli da fare sui candidati ATA presenti nelle. L’oggetto della circolare è: ‘Graduatoria di circolo ed istituto DM 640/17 personale ATA – requisiti di ammissione,culturali edi servizio degli‘. Di non tanto tempo fa era, invece, la circolare di Torino, che abbiamo trattato in un articolo precedente, con la quale si davano le indicazioni per le verifiche suglisupplenti ATA da fare da parte delle scuole, nonché i rischi che corrono i candidati. ControlliATA: ladiLe segnalazioni giunte nell’Ufficio scolastico diriguardano requisiti di ammissione,conseguiti e servizi svolti presso ...