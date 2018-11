Astronomia | spettacolare staffetta in cielo | 5 asteroidi in 4 giorni

meteoweb.eu

: RT @UAstronomia: R Leporis, rilucente di un bel rosso fiamma in questa spettacolare ripresa, è una rara #stella al carbonio -> https://t.co… - CretellaRoberta : RT @UAstronomia: R Leporis, rilucente di un bel rosso fiamma in questa spettacolare ripresa, è una rara #stella al carbonio -> https://t.co… - ErmannoKilgore : RT @UAstronomia: R Leporis, rilucente di un bel rosso fiamma in questa spettacolare ripresa, è una rara #stella al carbonio -> https://t.co… - _whenom_ : RT @UAstronomia: R Leporis, rilucente di un bel rosso fiamma in questa spettacolare ripresa, è una rara #stella al carbonio -> https://t.co… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Spettacolo astronomico neldi novembre: unadi, dal diametro compreso fra 7,9 e 30 metri, culminerà il 12 novembre con quello che viene soprannominato “asteroide di Halloween“, 2015 TB145, che torna a salutare il nostro pianeta dopo 3 anni, passando a un terzo della distanza fra la Terra e il Sole. In tutti i casi si tratta di passaggi “ravvicinati”, ma a distanza di sicurezza, come confermato anche dal Centro NEO (Near Earth Objects) della NASA. Il primo asteroide, 2018 VA2, ha salutato il nostro pianeta la scorsa notte, passando alla distanza di circa 718mila km. Laprosegue domani: 2018 VS1 raggiungerà la distanza minima dalla Terra intorno alle 14:03 di sabato (diametro da 13 a 28m) e passerà a 1,38 milioni di km dal nostro pianeta; 2018 VR1 raggiungerà la distanza minima alle 14.19 (5,03 milioni di km, diametro da 14 a ...