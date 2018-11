Asti | 90enne spara al perito per timore che gli venga pignorata la propria abitazione

Asti - 90enne spara al perito per timore di avere pignorata la propria abitazione : ucciso : E' morto in ospedale l'uomo ferito a colpi di pistola a Portacomaro d'Asti. Si tratta di un perito, e non di un ufficiale giudiziario come appreso in un primo momento, incaricato di valutare l'abitazione dell'anziano che ha fatto fuoco per un eventuale pignoramento.