Asti - 90enne spara al perito per timore che gli venga pignorata la propria abitazione : ucciso : E' morto in ospedale l'uomo ferito a colpi di pistola a Portacomaro d'Asti. Si tratta di un perito, e non di un ufficiale giudiziario come appreso in un primo momento, incaricato di valutare l'abitazione dell'anziano che ha fatto fuoco per un eventuale pignoramento.

