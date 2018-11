Ascolti Tv di giovedì 8 novembre 2018 Davanti a tutti c' è sempre L' Allieva Bene le

Ascolti Tv giovedì 1 novembre 2018 - L'Allieva mette tutti in fila. In crescita X Factor : Analizziamo gli Ascolti di giovedì 1 novembre 2018 . Continua il felice momento delle nuove stagioni delle fiction Rai. Oltre 5 milioni di media per L'Allieva 2 con il 21,5% di share. Su Canale 5 il ...

Ascolti TV | Giovedì 18 ottobre 2018. In 5 mln per il finale di Non Dirlo al Mio Capo (22.7%). Pechino Express in calo (7.6%) - Big Show non va oltre il 6.1%. Formigli 6.4% - Greco 4.8% : Non Dirlo al mio Capo 2 - il finale Nella serata di ieri, Giovedì 18 ottobre 2018, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 5.061.000 spettatori pari al 22.7% di share (nel dettaglio primo episodio 20.6%, secondo episodio 24.5%). Su Canale 5 Unknown – Senza Identità ha raccolto davanti al video 1.902.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 l’ultima ...