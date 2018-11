Ascolti tv 8 novembre | crolla il GF Vip 3 schiacciato da L’Allieva

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - minimo storico per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...

Ascolti tv pomeriggio - 8 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, giovedì 8 novembre 2018? Chi ha avuto la meglio fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? A vincere tutte le sfide, dal primo giorno di messa in onda fino ad oggi, è sempre stata Maria De Filippi. Al secondo posto si è sempre classificata, invece, Caterina Balivo con il nuovo programma di Rai 1 mentre la medaglia di bronzo è sempre stata vinta da Bianca Guaccero che ha sostituito proprio la ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L'Allieva 20.1% - minimo storico per il GF Vip (16.9%). Male W L'Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L'Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Su Rai2 Pechino Express ha interessato 1.257.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Die Hard – Un

Ascolti tv giovedì 8 novembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 L'Allieva 2 (live) ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Pechino Express - Viaggio in Africa (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 La Tv delle Ragazze - Gli Stati Generali 1988 - 2018(live e recensione)ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello Vip (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film ...

Ascolti tv pomeriggio - 7 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Siamo sempre qui a controllare come sia andata la sfida fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne, i tre programmi più attesi e amati del primo pomeriggio. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, mercoledì 7 novembre 2018? Ecco cosa è successo nelle rispettive trasmissioni di Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi su Rai 1, Rai 2 e Canale 5, ma soprattutto cosa hanno visto i telespettatori. Vieni da me, ospiti: Remo ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 novembre 2018. Juventus-Manchester United al 24.1%. Schiavone chiude con l’11.1% - La Repubblica delle Donne 4.4% : Juventus-Manchester United (da Facebook) Su Rai1 l’incontro di Champions League Juventus-Manchester United ha conquistato 6.269.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 Diana – La Storia segreta di Lady D ha raccolto davanti al video 1.583.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Rocco Schiavone 2 ha interessato 2.689.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il ...

Ascolti tv mercoledì 7 novembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Juventus - Manchester United, Champions League, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Rocco Schiavone 2 (riassunto quarta e ultima puntata) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film Diana - la storia segreta di Lady D ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti tv ieri - Juventus – Manchester United vs Diana | Dati Auditel 7 novembre 2018 : Da un lato un big match, quello fra Juventus e Manchester, dall’altro il film su Diana. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 7 novembre 2018? Chi ha trionfato? Sui maggiori canali del digitale terrestre sono poi anDati in onda, i prima serata, altri programmi molto amati come la fiction di Rai 2 Rocco Schiavone 2, o su Rai 3 Chi l’ha visto?, ovvero la trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Su Rete 4, invece, è andata in onda la ...

Ascolti Tv di martedì 6 novembre 2018 - i Medici vincono con il freno a mano tirato : Analizziamo gli Ascolti di martedì 6 novembre 2018. Tra le fiction di Raiuno quella che fa meno Ascolti è la più attesa, I Medici 2, con Lorenzo il Magnifico e la sua famiglia protagonisti. Tuttavia, ...

Ascolti TV | Martedì 6 novembre 2018. Calano I Medici (16.5%). DiMartedì 6.4% - #Cartabianca 5.3% : I Medici 2 - Alessandra Mastronardi Su Rai1 I Medici 2 ha conquistato 3.908.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 Vacanze ai Caraibi ha raccolto davanti al video 1.950.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1.599.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.845.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti ...

Ascolti tv pomeriggio - 6 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne hanno affrontato una nuova sfida. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 6 novembre 2018? Nonostante la grande attenzione del pubblico il ‘triello’, come lo chiamerebbero gli autori de L’Eredità, ormai è diventato più che noioso. E’, infatti, sempre Maria De Filippi ad avere la meglio sui competitor. Rai 1, con Caterina Balivo, non è andato mai oltre i ...

