Arsenal | infortunio choc per Welbeck | sospetta frattura di tibia e perone Video

Infortunio Welbeck - compagni in lacrime : shock Arsenal [VIDEO] : Infortunio Welbeck – Si sono giocate importanti gare per l’Europa League, l’Arsenal non è andata oltre il pareggio nella gara davanti al pubblico amico contro lo Sporting. Paura per l’attaccante Welbeck, altro bruttissimo Infortunio per il calciatore, la caviglia fa crack, compagni in lacrime, segno che l’Infortunio è sembrato subito grave. Adesso si attendono i tempi di recupero che saranno ...